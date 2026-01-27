Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сидни Суини привлекла внимание полиции из-за белья ее бренда на знаке Hollywood

Актриса использовала в рекламных целях культовую надпись на Голливудских холмах без разрешения
Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса Сидни Суини привлекла внимание полиции новым промо ее бренда нижнего белья Syrn. Подробности публикует TMZ.

Знаменитость заявила о запуске собственной марки, развесив бюстгальтеры на памятном знаке Hollywood в Лос-Анджелесе. В ролике телезвезда с командой поднялись на холм ночью и разместили разные модели белья на легендарных буквах. После съемок реквизит убрали со знака, но некоторые бюстгальтеры так и остались на сооружении.

Известно, что у звезды было разрешение на съемку, однако по закону прикасаться к буквам, а также использовать их в коммерческих целях без отдельного согласия Торговой палаты Голливуда запрещено. В связи с этим, по мнению журналистов, у актрисы могут начаться разбирательства с правоохранителями.

Ранее Сидни Суини призналась в любви к двум видам вредных перекусов.