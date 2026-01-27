Ричмонд
Чем закончился фильм «Дьявол носит Prada» (2006) и как сложилась судьба Миранды Пристли и Андреа

Фильм «Дьявол носит Prada» — это история о главном редакторе модного журнала Миранде Пристли и ее помощнице Андреа, которая мечтает сделать карьеру в журналистике. Рассказываем, чем закончился фильм и каким был финал для ключевых персонажей
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Дьявол носит Prada
Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»

Фильм «Дьявол носит Prada» (2006) — одна из самых известных историй о закулисье глянцевого мира моды. У образа Мэрил Стрип есть реальный прототип — главный редактор Vogue Анна Винтур. В центре сюжета — начинающая журналистка Андреа (Энди) Сакс, которая неожиданно для себя получает работу ассистентки у легендарного главного редактора модного журнала Runway Миранды Пристли. Для Энди эта работа — временный этап на пути к большой журналистике. Но на практике она превращается в серьезное испытание — профессиональное и личное.

Финал фильма оставил много вопросов. Андреа уволилась, демонстративно бросив телефон в фонтан в Париже. Миранда отнеслась с уважением к решению своей помощницы. Впрочем, обо всех подробностях мы расскажем далее.

Итоги фильма «Дьявол носит Prada»

Финал фильма становится логичным завершением внутреннего конфликта Андреа Сакс. Осознав, что работа в Runway изменила ее не в лучшую сторону, Энди принимает резкое и показательное решение — увольняется, выбросив служебный телефон в фонтан на одной из парижских площадей. Этот жест символизирует отказ не только от должности, но и от образа жизни, который требовал постоянных компромиссов и отказа от себя.

Вернувшись в Нью-Йорк, Андреа постепенно восстанавливает отношения с Нейтом и начинает все с нуля: устраивается в газету и делает первые шаги в журналистике, ради которой изначально и пришла в Runway. В отличие от глянцевого мира моды, этот путь выглядит менее эффектным, но более честным и осознанным.

Миранда Пристли остается верна себе и своей карьере, однако в финале раскрывается с неожиданной стороны. Несмотря на внешнюю холодность, она отнеслась с уважением к решению бывшей ассистентки, видя в Энди отражение самой себя в молодости. Этот момент подчеркивает, что выбор Андреа — не слабость, а осознанный шаг, на который способны немногие.

Решение Энди отказаться от идеальной работы и следовать собственному пути не выглядит спонтанным. Предпосылки к такому выбору заложены еще в начале фильма — в ее студенческих текстах о протестах, социальных движениях и борьбе за права. Они символично подчеркивают бунтарский характер героини.

Как сложились судьбы героев

Рассмотрим, чем закончились истории Миранды и Андреа. 

Андреа Сакс

Энн Хэтэуэй в роли Андреа в фильме Дьявол носит Prada
Энн Хэтэуэй в роли Андреа в фильме «Дьявол носит Prada»Источник: Legion-Media.ru

Уходит из Runway, окончательно отказавшись от карьеры в мире моды, и возвращается к своей первоначальной цели — журналистике. В Нью-Йорке Андреа (Энн Хэтэуэй) устраивается в газету, начинает профессиональный путь с чистого листа и восстанавливает отношения с Нейтом. 

Миранда Пристли

Мэрил Стрип в роли Миранды в фильме Дьявол носит Prada
Мэрил Стрип в роли Миранды в фильме «Дьявол носит Prada»Источник: Legion-Media.ru

Остается все таким же жестким и рациональным руководителем, для которого работа по-прежнему стоит на первом месте. Однако расставание с Андреа показывает, что Миранда (Мэрил Стрип) способна признавать силу характера других, даже если это идет вразрез с ее собственными ожиданиями и правилами.

Будет ли продолжение фильма «Дьявол носит Prada»

Да, у фильма «Дьявол носит Prada» действительно планируется продолжение. По данным СМИ, сиквел получит название «Дьявол носит Prada 2», а его премьера намечена на 30 апреля 2026 года. 

Ожидается, что в центре сюжета будет Миранде Пристли, которая попытается сохранить влияние и карьеру на фоне кризиса традиционного глянцевого бизнеса и упадка в сфере печатных журналов. К своим ролям должны вернуться ключевые актеры оригинального фильма: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

Кадр из фильма Дьявол носит Prada 2
Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2»