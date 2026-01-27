Финал фильма становится логичным завершением внутреннего конфликта Андреа Сакс. Осознав, что работа в Runway изменила ее не в лучшую сторону, Энди принимает резкое и показательное решение — увольняется, выбросив служебный телефон в фонтан на одной из парижских площадей. Этот жест символизирует отказ не только от должности, но и от образа жизни, который требовал постоянных компромиссов и отказа от себя.