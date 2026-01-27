Ричмонд
Олеся Железняк вспомнила о работе с Анастасией Заворотнюк в «Моей прекрасной няне»

Актриса Железняк рассказала, что Заворотнюк приходили стопки писем до потолка
Олеся Железняк
Олеся Железняк

Актриса Олеся Железняк рассказала о съемках в сериале «Моя прекрасная няня» с Анастасией Заворотнюк. Большое интервью со звездой вышло в «Газете.Ru».

«Для меня она была просто Настей. Я ей тогда так и говорила: “Настя, я даже не знаю…”» — делится артистка.

Знаменитость считает, что Заворотнюк стала первой крупной российской звездой после советского кино. Когда артистка присоединилась к съемкам «Моей прекрасной няни», то увидела, что у Заворотнюк стояли стопки писем от поклонников до потолка.

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня»
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня»

Несмотря на такой звездный статус, работать с коллегой было комфортно, продолжает Железняк.

«Мы не то чтобы дружили в обычном смысле. У Насти была своя жизнь — бесконечные мероприятия, интервью, жизнь настоящей звезды. У меня — театр. И она эту свою жизнь очень любила, она в ней купалась, это давало ей силы», — рассказывает актриса.

Ранее певица Валерия показала архивное фото с Анастасией Заворотнюк.