Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Попавшегося на наркотиках актера лишили главной роли в сериале

Попавшийся на наркотиках актер Гюнгер потерял роль в «Клюквенном щербете»
Догукан Гюнгер в сериале «Клюквенный щербет»
Догукан Гюнгер в сериале «Клюквенный щербет»

СТАМБУЛ, 26 янв — РИА Новости. Попавшегося на наркотиках актера популярного турецкого сериала «Клюквенный щербет» Догукана Гюнгера лишили главной роли в сериале, ему уже подобрали замену, сообщает телеканал TGRT Haber.

Гюнгер в январе на допросе признался в употреблении наркотиков, но пообещал так больше не делать, утверждали СМИ. Актер был задержан в ходе антинаркотического рейда стамбульской полиции, через двое суток его отпустили на свободу после дачи показаний.

«Вскоре после того, как стало известно о положительном результате теста Гюнгера на наркотики, начались поиски актера ему на замену. Роль Фатиха в новом сезоне сериала теперь сыграет актер Эмре Динлер», — сообщил канал.

Полиция Турции проводит антинаркотические рейды с октября 2025 года. В рамках расследования в разное время были задержаны популярные актеры и инфлюенсеры, среди которых актриса турецкого сериала «Великолепный век» Эзги Эйюбоглу, обладательница титула «Мисс Турция-2016» Бусе Искендероглу, главный редактор турецкого телеканала Habertürk и популярный телеведущий Мехмет Акиф Эрсой. Также был задержан и затем отпущен на свободу президент турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Садеттин Саран.