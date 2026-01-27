Попавшегося на наркотиках актера лишили главной роли в сериале

Полиция Турции проводит антинаркотические рейды с октября 2025 года. В рамках расследования в разное время были задержаны популярные актеры и инфлюенсеры, среди которых актриса турецкого сериала «Великолепный век» Эзги Эйюбоглу, обладательница титула «Мисс Турция-2016» Бусе Искендероглу, главный редактор турецкого телеканала Habertürk и популярный телеведущий Мехмет Акиф Эрсой. Также был задержан и затем отпущен на свободу президент турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Садеттин Саран.