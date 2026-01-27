Попавшегося на наркотиках актера лишили главной роли в сериале

СТАМБУЛ, 26 янв — РИА Новости. Попавшегося на наркотиках актера популярного турецкого сериала «Клюквенный щербет» Догукана Гюнгера лишили главной роли в сериале, ему уже подобрали замену, сообщает телеканал TGRT Haber.
Гюнгер в январе на допросе признался в употреблении наркотиков, но пообещал так больше не делать, утверждали СМИ. Актер был задержан в ходе антинаркотического рейда стамбульской полиции, через двое суток его отпустили на свободу после дачи показаний.
«Вскоре после того, как стало известно о положительном результате теста Гюнгера на наркотики, начались поиски актера ему на замену. Роль Фатиха в новом сезоне сериала теперь сыграет актер Эмре Динлер», — сообщил канал.
Полиция Турции проводит антинаркотические рейды с октября 2025 года. В рамках расследования в разное время были задержаны популярные актеры и инфлюенсеры, среди которых актриса турецкого сериала «Великолепный век» Эзги Эйюбоглу, обладательница титула «Мисс Турция-2016» Бусе Искендероглу, главный редактор турецкого телеканала Habertürk и популярный телеведущий Мехмет Акиф Эрсой. Также был задержан и затем отпущен на свободу президент турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Садеттин Саран.