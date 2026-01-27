Звезда «Кухни» раскрыла свой вес, снявшись в бикини

Актриса Мария Горбань, сыгравшая в сериале «Кухня», раскрыла свой вес. Звезда призналась, что не соблюдает диету. По словам знаменитости, она любит простую домашнюю еду.
«Мой рост 172 см, а вес 54 кг. Я много ем, но только то, что люблю! Не люблю пиццу и бургеры с картошкой-фри…В США мне нечего было есть, и я похудела. Обожаю гречку, жареную картошку, короче домашнюю еду», — отметила артистка.
Звезда рассказывала, что неоднократно делала пластику груди. Актриса четыре раза уменьшала ее размер. Знаменитость отмечала, что природа наградила ее пышными формами, которые при каждой беременности сильно увеличивались. И с таким размером артистке было физически тяжело. По словам Горбань, она легко восстанавливалась после каждой операции, и ни разу не пожалела о пластике.
Ранее Мария Горбань улетела с мужем из России.