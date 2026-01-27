Звезда «Кухни» раскрыла свой вес, снявшись в бикини

Звезда рассказывала, что неоднократно делала пластику груди. Актриса четыре раза уменьшала ее размер. Знаменитость отмечала, что природа наградила ее пышными формами, которые при каждой беременности сильно увеличивались. И с таким размером артистке было физически тяжело. По словам Горбань, она легко восстанавливалась после каждой операции, и ни разу не пожалела о пластике.