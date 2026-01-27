Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Кухни» раскрыла свой вес, снявшись в бикини

Актриса Мария Горбань призналась, что много ест

Актриса Мария Горбань, сыгравшая в сериале «Кухня», раскрыла свой вес. Звезда призналась, что не соблюдает диету. По словам знаменитости, она любит простую домашнюю еду.

Мария Горбань / фото: соцсети
Мария Горбань / фото: соцсети

«Мой рост 172 см, а вес 54 кг. Я много ем, но только то, что люблю! Не люблю пиццу и бургеры с картошкой-фри…В США мне нечего было есть, и я похудела. Обожаю гречку, жареную картошку, короче домашнюю еду», — отметила артистка.

Звезда рассказывала, что неоднократно делала пластику груди. Актриса четыре раза уменьшала ее размер. Знаменитость отмечала, что природа наградила ее пышными формами, которые при каждой беременности сильно увеличивались. И с таким размером артистке было физически тяжело. По словам Горбань, она легко восстанавливалась после каждой операции, и ни разу не пожалела о пластике.

Ранее Мария Горбань улетела с мужем из России.