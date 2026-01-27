Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ева Лонгория снимает комедию с Ким Кардашьян: первый кадр

Опубликован первый кадр со съемок фильма Евы Лонгории с Ким Кардашьян в одной из главных ролей
Ким Кардашьян, Никки Глазер, Фортун Феймстер и Бренда Сонг на съемках / Фото: соцсети
Ким Кардашьян, Никки Глазер, Фортун Феймстер и Бренда Сонг на съемках / Фото: соцсети

Вышел первый кадр со съемок комедийного фильма The Fifth Wheel («Пятое колесо»). Режиссером проекта выступает звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория. Одну из ролей в ленте исполнит Ким Кардашьян.

Ранее Ева Лонгория уже выступала в роли постановщика. Например, она сняла комедию «Обжигающе горячий» и некоторые эпизоды сериала «Почему женщины убивают».

Сюжет фильма «Пятое колесо» рассказывает о лучших подругах, которые отправляются в Лас-Вегас. Там они знакомятся с привлекательной особой (Кардашьян), присутствие которой заставит их по-новому взглянуть на жизненные проблемы.

Также в картине снимаются Никки Глейсер, Бренда Сонг и Фортун Феймстер. Сценарий комедии написали Пола Пелл и Джанин Брито.

Кадр из сериала «Все честно»
Кадр из сериала «Все честно»

Ким Кардашьян нередко появлялась на экране в небольших ролях. А в 2025 году вышел юридический сериал «Все честно», где звезда исполнила одну из главных ролей. Кардашьян играла главу адвокатской конторы, состоящей только из женщин. Проект стартовал с рекордно низким рейтингом 0% на Rotten Tomatoes.

Ранее Ким Кардашьян оправдалась за сумку из слоновьей кожи в сериале «Все честно».