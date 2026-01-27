Вышел первый кадр со съемок комедийного фильма The Fifth Wheel («Пятое колесо»). Режиссером проекта выступает звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория. Одну из ролей в ленте исполнит Ким Кардашьян.
Ранее Ева Лонгория уже выступала в роли постановщика. Например, она сняла комедию «Обжигающе горячий» и некоторые эпизоды сериала «Почему женщины убивают».
Сюжет фильма «Пятое колесо» рассказывает о лучших подругах, которые отправляются в Лас-Вегас. Там они знакомятся с привлекательной особой (Кардашьян), присутствие которой заставит их по-новому взглянуть на жизненные проблемы.
Также в картине снимаются Никки Глейсер, Бренда Сонг и Фортун Феймстер. Сценарий комедии написали Пола Пелл и Джанин Брито.
Ким Кардашьян нередко появлялась на экране в небольших ролях. А в 2025 году вышел юридический сериал «Все честно», где звезда исполнила одну из главных ролей. Кардашьян играла главу адвокатской конторы, состоящей только из женщин. Проект стартовал с рекордно низким рейтингом 0% на Rotten Tomatoes.
Ранее Ким Кардашьян оправдалась за сумку из слоновьей кожи в сериале «Все честно».