Ким Кардашьян нередко появлялась на экране в небольших ролях. А в 2025 году вышел юридический сериал «Все честно», где звезда исполнила одну из главных ролей. Кардашьян играла главу адвокатской конторы, состоящей только из женщин. Проект стартовал с рекордно низким рейтингом 0% на Rotten Tomatoes.