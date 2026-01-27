В Петербурге наградили детей, снявшихся в фильмах о Великой Отечественной войне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя вручил благодарности Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Великой Победы 40 детям из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые приняли участие в съемках фильма «Группа крови» об истории детского концлагеря, устроенного фашистами в поселке Вырица под Ленинградом, и сериала «Таганрог» о героях подполья, боровшихся с немецкими захватчиками во время оккупации Ростовской области.
Полпред назвал символичным, что церемония прошла накануне памятной даты — 82-летия полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады.
«Память о Победе в Великой Отечественной войне — наш общий священный долг. Уверен, что эти два фильма не оставят равнодушными никого из тех, кто их посмотрит и узнает из них о преступлениях нацизма в XX веке, в том числе на нашей Ленинградской земле. Большое вам спасибо и большое спасибо всем, кто трудился, создавая эти фильмы», — сказал Руденя.
Он напомнил, что в Ленинградской области захватчики создали несколько десятков лагерей для военнопленных и гражданского населения СССР.
«Цель была понятна — в прямом смысле обескровить наш русский народ. Вы, я думаю, хорошо это поняли, потому что участвовали в воссоздании этих событий при съемке фильмов, которые сегодня могут для других детей, ваших сверстников — и по всей России, и в других странах — донести то, что творили нацисты», — подчеркнул полпред.
Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева также поблагодарила ребят, отметив важность кино не просто как «самого психологичного и действенного из искусств», но как исторического источника, который отражает отношение людей к истории в конкретную эпоху.
«Появление фильмов “Группа крови”, “Таганрог” — это отражение сегодняшнего внимания к исторической памяти, это сегодняшняя наша позиция по ее сохранению, в которой вы принимаете самое деятельное участие», — подчеркнула Малышева.
В свою очередь генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Premier и видеохостинга Rutube Давид Кочаров сообщил, что фильм «Таганрог» на обеих этих платформах собрал более 7 млн просмотров, став лучшим сериалом на военную тему на Premier и первым из военных проектов, занявшим 1-е место по популярности запросов у интернет-пользователей (данные индекса «Кинопоиск Pro»).
О кинокартинах
Фильмы «Группа крови» и «Таганрог» были сняты в рамках проекта «Без срока давности» и произведены кинокомпанией «Триикс медиа» при поддержке холдинга «Газпром-медиа». Дети, вошедшие в актерский состав, являются участниками региональных отделений Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Петербурга и Ленобласти.
Действие первого фильма (режиссер Максим Бриус), основанного на реальных событиях, происходит в ноябре 1943 года на оккупированной территории Гатчинского района. В кузове грузовика нацисты привозят несколько советских детей-сирот в Вырицу, где находится так называемый детский приют, по сути являющийся концлагерем. Создав практически невыносимые условия — холод, голод, принудительный труд, карцер за неповиновение, расстрел за попытку побега — детей используют как доноров крови для раненых немецких военных. Но, несмотря на все трудности и угрозу смерти, юные герои находят в себе смелость сопротивляться и решают сбежать из лагеря.
Съемки шли с декабря 2024 по март 2025 года в Ленобласти и Петербурге, при этом основной съемочный период проходил на берегу Ладоги в бывшем детском лагере, рядом с местом, где в годы блокады проходила Дорога жизни и находится мемориал «Разорванное кольцо». В первый съемочный день участники проекта возложили цветы к мемориалу мирных жителей СССР — жертв нацистского геноцида, расположенному в деревне Зайцево и открытому в январе 2024 года в присутствии президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Документальная сцена возложения цветов вошла в фильм.
События, которые легли в основу восьмисерийной драмы «Таганрог» (режиссер Армен Назикян), были взяты из архивных документов о планах нацистской Германии по уничтожению народов Советского Союза. Отбором этих свидетельств занималась проявившая интерес к подвигу своих предков молодежь Ростовской области. По сюжету офицера госбезопасности, которого играет актер Денис Донской, направляют в Таганрог, где ему необходимо под видом поволжского немца организовать разведывательную и подпольную деятельность против оккупантов.
Благодаря его действиям состоявшее поначалу из одной ячейки движение вырастает до сотен человек. Соблюдая конспирацию, они совершают диверсии, распространяют листовки, спасают советских военнопленных и готовят вооруженное восстание. Тайная полиция всеми силами стремится разоблачить участников подполья, в итоге ей удается захватить нескольких из них. Подвергнув молодых людей жестоким пыткам, нацисты казнят героев — но сопротивление таганрожцев после этого только нарастает.
В качестве консультантов фильма были привлечены участники СВО, представители Российской академии наук и общественных ветеранских организаций. Съемки проходили в июле — ноябре 2024 года в Таганроге, в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Ростовской областях.