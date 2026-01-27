Ричмонд
В Петербурге наградили детей, снявшихся в фильмах о Великой Отечественной войне

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя назвал символичным то, что церемония прошла накануне 82-летия полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады
Кадр из фильма «Группа крови»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя вручил благодарности Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Великой Победы 40 детям из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые приняли участие в съемках фильма «Группа крови» об истории детского концлагеря, устроенного фашистами в поселке Вырица под Ленинградом, и сериала «Таганрог» о героях подполья, боровшихся с немецкими захватчиками во время оккупации Ростовской области.

Полпред назвал символичным, что церемония прошла накануне памятной даты — 82-летия полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады.

«Память о Победе в Великой Отечественной войне — наш общий священный долг. Уверен, что эти два фильма не оставят равнодушными никого из тех, кто их посмотрит и узнает из них о преступлениях нацизма в XX веке, в том числе на нашей Ленинградской земле. Большое вам спасибо и большое спасибо всем, кто трудился, создавая эти фильмы», — сказал Руденя.

Он напомнил, что в Ленинградской области захватчики создали несколько десятков лагерей для военнопленных и гражданского населения СССР.

«Цель была понятна — в прямом смысле обескровить наш русский народ. Вы, я думаю, хорошо это поняли, потому что участвовали в воссоздании этих событий при съемке фильмов, которые сегодня могут для других детей, ваших сверстников — и по всей России, и в других странах — донести то, что творили нацисты», — подчеркнул полпред.

Кадр из сериала «Таганрог»
Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева также поблагодарила ребят, отметив важность кино не просто как «самого психологичного и действенного из искусств», но как исторического источника, который отражает отношение людей к истории в конкретную эпоху.

«Появление фильмов “Группа крови”, “Таганрог” — это отражение сегодняшнего внимания к исторической памяти, это сегодняшняя наша позиция по ее сохранению, в которой вы принимаете самое деятельное участие», — подчеркнула Малышева.

В свою очередь генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Premier и видеохостинга Rutube Давид Кочаров сообщил, что фильм «Таганрог» на обеих этих платформах собрал более 7 млн просмотров, став лучшим сериалом на военную тему на Premier и первым из военных проектов, занявшим 1-е место по популярности запросов у интернет-пользователей (данные индекса «Кинопоиск Pro»).

О кинокартинах

Кадр из фильма «Группа крови»
Фильмы «Группа крови» и «Таганрог» были сняты в рамках проекта «Без срока давности» и произведены кинокомпанией «Триикс медиа» при поддержке холдинга «Газпром-медиа». Дети, вошедшие в актерский состав, являются участниками региональных отделений Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Петербурга и Ленобласти.

Действие первого фильма (режиссер Максим Бриус), основанного на реальных событиях, происходит в ноябре 1943 года на оккупированной территории Гатчинского района. В кузове грузовика нацисты привозят несколько советских детей-сирот в Вырицу, где находится так называемый детский приют, по сути являющийся концлагерем. Создав практически невыносимые условия — холод, голод, принудительный труд, карцер за неповиновение, расстрел за попытку побега — детей используют как доноров крови для раненых немецких военных. Но, несмотря на все трудности и угрозу смерти, юные герои находят в себе смелость сопротивляться и решают сбежать из лагеря.

Кадр из фильма «Группа крови»
Съемки шли с декабря 2024 по март 2025 года в Ленобласти и Петербурге, при этом основной съемочный период проходил на берегу Ладоги в бывшем детском лагере, рядом с местом, где в годы блокады проходила Дорога жизни и находится мемориал «Разорванное кольцо». В первый съемочный день участники проекта возложили цветы к мемориалу мирных жителей СССР — жертв нацистского геноцида, расположенному в деревне Зайцево и открытому в январе 2024 года в присутствии президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Документальная сцена возложения цветов вошла в фильм.

События, которые легли в основу восьмисерийной драмы «Таганрог» (режиссер Армен Назикян), были взяты из архивных документов о планах нацистской Германии по уничтожению народов Советского Союза. Отбором этих свидетельств занималась проявившая интерес к подвигу своих предков молодежь Ростовской области. По сюжету офицера госбезопасности, которого играет актер Денис Донской, направляют в Таганрог, где ему необходимо под видом поволжского немца организовать разведывательную и подпольную деятельность против оккупантов.

Кадр из сериала «Таганрог»
Благодаря его действиям состоявшее поначалу из одной ячейки движение вырастает до сотен человек. Соблюдая конспирацию, они совершают диверсии, распространяют листовки, спасают советских военнопленных и готовят вооруженное восстание. Тайная полиция всеми силами стремится разоблачить участников подполья, в итоге ей удается захватить нескольких из них. Подвергнув молодых людей жестоким пыткам, нацисты казнят героев — но сопротивление таганрожцев после этого только нарастает.

В качестве консультантов фильма были привлечены участники СВО, представители Российской академии наук и общественных ветеранских организаций. Съемки проходили в июле — ноябре 2024 года в Таганроге, в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Ростовской областях.