Марина Александрова снялась в купальнике на отдыхе в Катаре

У звезды двое детей: 13-летний сын Андрей и 10-летняя дочь Екатерина. Звезда родила их от режиссера Андрея Болтенко. Супруги официально зарегистрировали отношения после рождения первенца. Актриса неоднократно говорила, что не считает нужным делиться подробностями личной жизни с незнакомыми людьми, даже если это преданные поклонники. По мнению знаменитости, лишняя откровенность не дает никаких преимуществ, и поэтому она не собирается таким образом привлекать внимание к своему блогу и творчеству. Однако периодически Александрова делает исключения и показывает моменты из семейной жизни.