Актриса Марина Александрова снялась в купальнике на отдыхе в Катаре. Артистка позировала в черном монокини в бассейне и джакузи. Звезда показала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как проходит ее день. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Аквааэробика, завтрак, велосипедные прогулки, массаж головы, обед, дыхательные практики, опять массаж, только тела, сауна, прогулки по берегу Персидского залива, бассейн, ужин и опять массаж...ног. Звездное небо над головой...Думаете, много отдыха? Что же, я пока держусь», — поделилась знаменитость.
У звезды двое детей: 13-летний сын Андрей и 10-летняя дочь Екатерина. Звезда родила их от режиссера Андрея Болтенко. Супруги официально зарегистрировали отношения после рождения первенца. Актриса неоднократно говорила, что не считает нужным делиться подробностями личной жизни с незнакомыми людьми, даже если это преданные поклонники. По мнению знаменитости, лишняя откровенность не дает никаких преимуществ, и поэтому она не собирается таким образом привлекать внимание к своему блогу и творчеству. Однако периодически Александрова делает исключения и показывает моменты из семейной жизни.
Ранее Марина Александрова поделилась редким фото с десятилетней дочерью.