Вторым рекордсменом в хронологии стал фильм-катастрофа «Титаник» в постановке Джеймса Кэмерона. Романтическая трагедия в 1998 году получила 11 статуэток из 14 для нее возможных. Награды за главную и второстепенную женские роли не получили Кейт Уинслет и Глория Стюарт, которые сыграли Розу в молодости и старости соответственно. Мимо прошел и приз за «лучший грим», который достался «Людям в черном» (1997). Зато работа оператора, художника-постановщика и декоратора, дизайнера по костюмам, звукооператора, монтажера, авторов главной песни и музыки для картины вообще, создателей визуальных и звуковых эффектов, и конечно же, режиссера — были отмечены по высшему разряду.