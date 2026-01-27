Ежегодно на стыке зимы и весны внимание всего мира устремляется к сцене театра Долби, где награждают победителей главной кинопремии индустрии – «Оскар». Нынешний год не станет исключением — 15 марта 2026 года новые имена и фильмы войдут в историю индустрии. Претенденты на награды были объявлены 22 января. Рекордные 16 номинаций получил ужастик Райана Куглера под названием «Грешники». Предлагаем вспомнить самых выдающихся претендентов и лауреатов за всю историю кинопремии «Оскар».
Фильмы-рекордсмены
Самыми успешными полнометражными лентами в истории премии «Оскар», завоевавшими наибольшее количество наград разом, становились: «Бен-Гур» (1959), «Титаник» (1997) и «Властелин колец: Возвращение короля» (2003). Каждый из трех фильмов в свой год одержал по 11 побед в различных категориях, включая самые главные — «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».
Первооткрывателем стала историческая драма «Бен-Гур», которую снял кинематографист Уильям Уайлер. На церемонии вручения премии в 1960 году картина была объявлена «лучшей» 11 раз из 12-ти заявленных: лучший актер (Чарлтон Хестон), мужская роль второго плана (Хью Гриффит), операторская работа, звук, монтаж, спецэффекты, саундтрек для драматических/комедийных картин, а также художник и художник по костюмам. Не покорилась лишь номинация за «лучший адаптированный сценарий».
Вторым рекордсменом в хронологии стал фильм-катастрофа «Титаник» в постановке Джеймса Кэмерона. Романтическая трагедия в 1998 году получила 11 статуэток из 14 для нее возможных. Награды за главную и второстепенную женские роли не получили Кейт Уинслет и Глория Стюарт, которые сыграли Розу в молодости и старости соответственно. Мимо прошел и приз за «лучший грим», который достался «Людям в черном» (1997). Зато работа оператора, художника-постановщика и декоратора, дизайнера по костюмам, звукооператора, монтажера, авторов главной песни и музыки для картины вообще, создателей визуальных и звуковых эффектов, и конечно же, режиссера — были отмечены по высшему разряду.
Третьей и абсолютной победительницей 2004 года, унесшей с церемонии все 11 заявленных «Оскаров», стала заключительная часть фэнтези-трилогии «Властелин колец: Возвращение короля» от Питера Джексона. Лента не участвовала в «гонке актеров», как предшественницы, зато смогла обойти соперников в битве за «Лучший адаптированный сценарий».
Рекордное количество номинаций за фильм
Похвастаться наибольшим количеством номинаций могут также три киноленты: «Все о Еве» (1950), «Титаник» (1997), «Ла-Ла Ленд» (2016) — по 14 статуэток у каждой. При этом, лишь первые две были признаны «Лучшими фильмами». Музыкальное драмеди с Райаном Гослингом и Эммой Стоун уступило главную статуэтку 2017 года драматической работе Барри Дженкинса под названием «Лунный свет».
Примечательно, что «Все о Еве» и «Ла-Ла Ленд» при одинаковом количестве заявленных категорий имеют и равное число наград — у каждой драмы по шесть «Оскаров». Фильм Джозефа Лео Манкевича оказался не только главной картиной премии 1951 года и лучшим в постановке, но и первым среди: адаптированных сценариев, исполнителей второго плана (Джордж Сандерс), лучших костюмов в черно-белом фильме (Эдит Хэд, Шарль Ле Мер) и лучшим в записи звука. Романтическая драма Дэмьена Шазелла отличилась также операторским искусством, саундтреком, работой художника-постановщика и главной женской ролью (Эмма Стоун).
Личные рекорды в отдельных областях
Хотим напомнить, что далеко не только режиссеры и актеры могут похвалиться наличием полки, заставленной «Оскарами». За созданием любого фильма всегда стоит огромная команда, заслуги которой также отмечают на кинопремии. Музыканты, продюсеры, художники по свету и костюмам — все они неоднократно выходили за своими наградами.
Итак, самым внушительным количеством статуэток с рыцарем на кинокатушке обладает мультипликатор Уолт Дисней — 26 «Оскаров», из которых три почетных. Он также установил рекорд в 1954 году, получив четыре награды на одной церемонии. Догоняет его американский дизайнер и художник-постановщик Седрик Гиббонс. За свой вклад в визуальное оформление он удостоился 11-ти главных премий киноиндустрии. В числе его победоносных работ «Гордость и предубеждение» (1940) и «Маленькие женщины» (1949).
Следом с девятью «Оскарами» расположился на нашем пьедестале музыкант Альфред Ньюман, написавший сопровождение к черно-белой драме 1943 года «Песня Бернадетт». Четырехкратными лауреатами в области режиссуры и актерского мастерства становились постановщик Джон Форд и артистка Кэтрин Хепберн. Первому победу принесли фильмы «Осведомитель» (1935), «Гроздья гнева» (1940), «Как зелена была моя долина» (1941), «Тихий человек» (1953). Хепберн же сыграла лучшие свои роли в фильмах: «Ранняя слава» (1933), «Угадай, кто придет к обеду?» (1967), «Лев зимой» (1968) и «На золотом озере» (1981), а также стала рекордсменкой с 48-летним перерывом между премиями.
Четырежды выходил за главной кинонаградой и продюсер Сэм Шпигель: в 1955-ом победу одержал спродюсированный им фильм «В порту», 1958-ом — «Мост через реку», в 1963-ем — «Лоуренс Аравийский», а также в 1964 году был отмечен специальным призом имени Ирвинга Тальберга за выдающийся продюсерский вклад в кинопроизводство. Не уступает в количестве трофеев и Вуди Аллен, правда, артист ни разу так и не поприсутствовал на церемонии вручения кинопремии. Сразу два «Оскара» — за режиссуру и сценарий — принесла ему комедийная мелодрама 1977 года «Энни Холл». Еще две победы в номинации «лучший оригинальный сценарий» принесли ему «Ханна и ее сестры» (1986) и «Полночь в Париже» (2011). Замыкает список счастливых триумфаторов продюсер Сол Зенц, благодаря которому мир узнал три оскароносные картины: «Пролетая над гнездом кукушки» (1975), «Амадей» (1984) и «Английский пациент» (1996).
Страна-рекордсмен
Среди участников в номинации «Лучший международный фильм» (или «Лучший фильм на иностранном языке») наибольшим количеством побед может гордиться Италия. Кинопроизводство этого государства 11 раз лидировало в категории, последний из которых был в 2014 году с драмеди «Великая красота».
Кроме того, на счету итальянцев еще три специальных «Оскара». Итого: 14 побед из 32 номинаций. Среди наиболее громких имен, прославивших итальянскую режиссуру, стоит отметить Федерико Феллини (4 награды) с его экзистенциальной трагикомедией «Восемь с половиной» (1963), Витторио Де Сика (2 награды и 2 спец.премии), снявшего драму «Похитители велосипедов» (1948) и Роберто Бениньи (2 награды) — драмеди «Жизнь прекрасна» (1997).
Второе место по числу побед в отдельной категории занимает Франция — 12, но превосходит по общему числу номинаций, которых было 41. Следом идет киноиндустрия Японии с 5 победами. И на четвертой строчке расположилась Россия (СССР), отличавшаяся 4 раза благодаря таким выигрышным картинам, как «Война и мир» (1968), «Москва слезам не верит» (1979), «Утомленные солнцем» (1994) и советско-японской драме «Дерсу Узала» (1975).
Рекордное количество номинаций за франшизу
Среди франшиз балом правят такие мастодонты, как «Звездные войны» и «Властелин колец». Каждая киновселенная имеет по 37 номинаций. Однако задумка Джорджа Лукаса проигрывает экранизации Питера Джексона. Межгалактические сражения Скайуокера получали заветную статуэтку семь раз, включая специальные призы за визуальные эффекты, тогда как похождения Фродо — 17.
Первой на эту красную дорожку вступил Джордж Лукас и его космическая сага. Больше всего наград принесла оригинальная лента 1977 года — «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» имеет 12 номинаций и 7 побед. Остальные фильмы серии хотя бы раз были номинированы на «Оскар», регулярно появляясь среди претендентов на лучший звук, спецэффекты и музыку.
Фэнтези Питера Джексона, состоящему из двух трилогий — «Властелин колец» (2001-2003) и «Хоббит» (2012-2014), повезло больше. Фильм «Властелин колец: Братство кольца» выиграл четыре из 13 номинации, «Властелин колец: Две крепости» принес еще две победы из шести возможных, и наконец «Властелин колец: Возвращение короля» забрал все 11 заявленных статуэток. Оставшиеся 7 номинаций распределились между картинами «Хоббит: Нежданное путешествие» (2012), «Хоббит: Пустошь Смауга» (2013) и «Хоббит: Битва пяти воинств», но так и остались непокоренными.
Фильмы, победившие в «Большой пятерке»
Категории «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», а также «Лучший сценарий» представляют из себя ту самую, элитную «Большую пятерку». Собрать подобную россыпь наград за всё время существования кинопремии тешили себя надеждой 43 фильма, и лишь трем это удалось. Это «Молчание ягнят» (1991), «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) и «Это случилось однажды ночью» (1934).
Первым пятикратным победителем был ромком Фрэнка Капры, представленный на «Оскаре-1935» исключительно в этих же пяти направлениях. Психодрама «Пролетая над гнездом кукушки» и ее постановщик Милош Форман выиграли пять из девяти статуэток. Ужастик Джонатана Демме «Молчание ягнят» претендовал в 1992 году всего на семь наград.
Первый фильм, номинированный на четыре актерских «Оскара»
Девятая церемония вручения кинопремии стала первой, когда начали чествовать не только исполнителей главных ролей, но и актеров второго плана. Первым фильмом, собравшим все четыре номинаций за актерское мастерство стал «Мой слуга Годфри». Комедию снял режиссер Грегори Ла Кава, который вместе со сценаристам Морри Рискинд и Эриком Хэтчем был номинирован еще на две категории.
Выйти за своими актерскими наградами 4 марта 1937 года могли Уильям Пауэлл, Кэрол Ломбард, Миша Ауэр и Элис Брейди. Никто из артистов «золотого века», к сожалению, так и не подержал в руках «Оскар». Однако именно они заложили фундамент для других 14 квартетов, из которых вышло 20 победителей.
Единоличные рекорды
Актер и режиссер Кеннет Брана, а также его коллега по режиссерскому креслу Альфонсо Куарон оказались самыми номируемыми участниками кинопремии за 2019, а также 2022 и 2023 годы. Имя каждого из них упоминалось в списках по семь раз. Она они претендовали на призы в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший короткометражный фильм».
Первый — автор фильма «Белфаст» — также участвовал в соревнованиях за лучшую главную и второстепенную мужские роли. Однако победу в 2022-ом ему принес лишь его сценарий. Второй — создатель короткометражки «Ученица» (2022) и фильма «Рома» (2018) — также был заявлен категориях «Лучшая операторская работа» и «Лучший монтаж».
Режиссер недавнего триумфатора — романтического драмеди «Анора» — Шон Бейкер вошел в историю кинопремии благодаря четырем наградам за одну и ту же киноленту. В 2025 году его работа стала «Лучший фильмом». Тогда как он сам получил статуэтки как лучший режиссер, сценарист и монтажер. Как заключил кинематографист в финале вечера: «Да здравствует независимое кино!».
Первая семья-победительница
Звукорежиссер Дуглас Ширер и его сестра актриса Норма Ширер оказались «конкурентами» на 3-ей церемонии вручения «Оскара» в 1930 году. Однако оба ушли с наградами. Норма одержала победу за главную роль в картине режиссера Роберта Леонарда «Развод» (1930). Тогда как ее брат получил статуэтку за «Лучший звук» в драматическом триллере Джорджа У. Хилла «Казенный дом» (1930).
Примечательно, что Дуглас является обладателем еще шести «Оскаров» за работу со звуком и семи почетных наград в научно-технических категориях. Норму победительницей больше не выбирали. Но прежде, чем уйти на пенсию в 1942 году, имя актрисы четырежды фигурировало в списках номинантов.
Фильм-рекордсмен по актерским наградам
Рекордсменами среди фильмов, заявленных и победивших в трех из четырех актерских номинациях, считаются черно-белая драма «Трамвай «Желание» (1951), драмеди «Телесеть» (1976) и научно-фантастический боевик «Все везде и сразу» (2022). Каждая из кинолент была удостоена наград как за мужскую, так и за женскую игру актеров. Это большая редкость за всю историю премии.
Номинации в фильме режиссера Элиа Казана в 1952 году получили Вивьен Ли, Марлон Брандо, Карл Молден и Ким Хантер. Все, за исключением Марлона Брандо — исполнителя главной мужской роли, одержали победу. Сатира на американское телевидение, снятая Сидни Люметом, осталась в 1977 году без премии за мужскую роль второго плана, как и сам актер Уильям Холден. Зато Питер Финч, Фэй Данауэй и Беатрис Стрэйт забрали домой свои «Оскары».
Работа Дэниэла Шайнерта и Дэна Квана на премии 2023 года победила в семи номинациях, среди которых были и три актерские. Джейми Ли Кертис и Куан Ке Хюи стали лучшими со второстепенными ролями, а Мишель Йео — с главной. При этом, в категории «лучшая мужская роль» картина заявлена не было вовсе.
Первый победитель, родившийся в XXI веке
Первым юным оскароносным дарованием, родившимся после «нулевых», стала певица и композитор Билли Айлиш. Американка родилась в 2001 году. И сейчас она является самым молодым двукратным лауреатом «Оскара».
Обе награды девушка разделила со своим братом Финнеасом О’Коннеллом. Первой победой стал трек No Time to Die к фильму «Не время умирать» (2022). Следующую статуэтку музыканты завоевали благодаря песне к картине «Барби» — What Was I Made For?.
Прежде ее сверстнице Куавенжане Уоллис, родившейся в 2003-ем, удалось лишь оказаться в числе номинантов за роль в ленте «Звери дикого Юга». Среди самых молодых номинантов значится актер Джастин Генри. Правда, родился он в 20 веке. Когда парню было восемь, он был номинирован на премию за роль второго плана в фильме «Крамер против Крамера» (1979). Самым молодым обладателем премии, также родившимся задолго до 21 века, стала десятилетняя Татум О'Нил с ролью второго плана в «Бумажной луне» (1973).
Первый посмертный победитель
Получить премию «Оскар» — задача не из легких при жизни. Что уж говорить о присуждении победы на смертном одре. Однако 15 посмертных обладателя у награды все же имеется и все они мужчины, первым из которых стал сценарист Сидни Ховард. Долгожданная статуэтка за сценарий «Унесенных ветром» (1939) нашла своего 48-летнего обладателя спустя шесть месяцев, после того, как его не стало.
Стоит отметить, что среди прижизненных лауреатов и номинантов были и герои весьма почетных возрастов. Самыми старшими победителями «Оскара» были 89-летний сценарист Джеймс Айвори и 83-летний актер Энтони Хопкинс. Первый победил в 2018-ом с фильмом «Назови меня своим именем» в категории «Лучший адаптированный сценарий», а второй — за лучшую мужскую роль в картине 2020 года «Отец».