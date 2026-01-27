Звезда «Универа» поделилась редкими фото с мужем, избегающим публичности

Звезда «Универа» Мария Кожевникова поделилась редкими фото с мужем, избегающим публичности. Актриса поздравила бизнесмена Евгения Васильева с днем рождения и посвятила имениннику пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Я так счастлива, что ты родился! Ты не любишь соцсети, фотографироваться, публичность, театр и многое другое, из чего состоит моя жизнь...И так странно, что при этом у нас один взгляд на жизнь, цели и понимание бытия! Я люблю тебя таким, какой ты есть, мне с тобой интересно разговаривать, кайфово молчать, быть вместе и врозь...Ты моя родная душа, и это большое счастье, что мы нашли друг друга на этой большой планете Земля, и у нас уже четверо сыновей! Будь счастлив и здоров. Люблю», — написала артистка.
Пара вместе с 2013 года. Официально они не расписаны, но актриса говорила, что штамп в паспорте не имеет большого значения — для нее важно, что они обвенчались в православном монастыре в Ницце. По мнению знаменитости, регистрация брака не дает никакой гарантии и дополнительной уверенности в партнере, а клятвы, данные перед Богом, — совсем другое дело. Кожевникова и Васильев — верующие люди, которые приняли осознанное решение быть вместе и создавать семью. Пара воспитывает четверых детей: 12-летнего Ивана, 11-летнего Максима, 8-летнего Василия и 2-летнего Александра.
Ранее Мария Кожевникова улетела с семьей из России.