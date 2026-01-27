Кристен Стюарт пожаловалась на несвободу в США и заговорила об эмиграции

Американская актриса и режиссер Кристен Стюарт пожаловалась на несвободу в США из-за американского президента Дональда Трампа. В интервью The Times of London она допустила, что эмигрирует из страны.
«Реальность полностью рушится из-за Трампа. Но нам необходимо перенять его методы и создать ту реальность, в которой мы хотим жить», — заявила артистка.
На вопрос, планирует ли она оставаться в США, Стюарт ответила, что, вероятнее всего, эмигрирует в Европу.
«Я не могу работать здесь свободно. Но и совсем опускать руки не хочу. Я хочу снимать фильмы в Европе и затем пихать их в глотки американцам», — призналась она.
