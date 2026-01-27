Беременная актриса Наталья Бардо оказалась в инвалидной коляске после съемки тренда

Знаменитость объяснила, что хотела снять видео, где мужчины помогают партнершам сделать сальто. Ее супруг, режиссер Марюс Вайсберг, пытался отговорить жену, в том числе ссылаясь на ее рост. Тогда Наталья решила попробовать трюк с сыном, но в процессе, пытаясь перевернуть мальчика, повредила спину.