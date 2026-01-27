Беременная актриса Наталья Бардо оказалась в инвалидной коляске после съемки тренда

Беременная вторым ребенком актриса Наталья Бардо получила травму спины при попытке повторить популярный в социальных сетях акробатический трюк, сообщает Life.ru. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.
«От идеи до инвалидной коляски один переворот», — с юмором прокомментировала артистка произошедшее.
Знаменитость объяснила, что хотела снять видео, где мужчины помогают партнершам сделать сальто. Ее супруг, режиссер Марюс Вайсберг, пытался отговорить жену, в том числе ссылаясь на ее рост. Тогда Наталья решила попробовать трюк с сыном, но в процессе, пытаясь перевернуть мальчика, повредила спину.
В итоге по аэропорту беременная артистка передвигалась в инвалидной коляске и в сопровождении сотрудника воздушной гавани.
Ранее Наталья Бардо призналась, что улетела с семьей в США.