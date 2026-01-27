Режиссер «Ежика в тумане» назвал неожиданный недостаток Москвы

«Москве не хватает тишины и тайны. Каждый город должен иметь свою тайну. И эта тайна была. Она была в переулках, во дворах… Это очень важно. Сейчас физиономия города поменялась до такой степени, что я уже не знаю, кто я в этом пространстве. А я должен сразу себя определять», — объяснил он. Норштейн считает, что это качество столица потеряла безвозвратно.