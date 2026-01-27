Ричмонд
Режиссер «Ежика в тумане» назвал неожиданный недостаток Москвы

Режиссер Юрий Норштейн заявил, что Москве не хватает тайны
Юрий Норштейн
Юрий НорштейнИсточник: Legion-Media.ru

Советский и российский режиссер-мультипликатор Юрий Норштейн заявил, что современной Москве не хватает тайны. Неожиданный недостаток столицы он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам 84-летнего режиссера «Ежика в тумане», каждому городу важно иметь собственную тайну.

«Москве не хватает тишины и тайны. Каждый город должен иметь свою тайну. И эта тайна была. Она была в переулках, во дворах… Это очень важно. Сейчас физиономия города поменялась до такой степени, что я уже не знаю, кто я в этом пространстве. А я должен сразу себя определять», — объяснил он. Норштейн считает, что это качество столица потеряла безвозвратно.

Своим любимым местом в Москве режиссер назвал Рождественский бульвар в центре города. Что касается отличительных качеств москвичей, главным, по мнению мультипликатора, является вечная спешка. «Москва — такой город на пересечении… Сегодня тут же живет уже десятая часть населения страны», — заключил Норштейн.

Ранее Юрий Норштейн сделал работу коммунальщиков.