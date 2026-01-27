86-летняя Лариса Лужина рассказала, как в детстве пережила блокаду Ленинграда

Актриса Лариса Лужина, пережившая блокаду Ленинграда в детстве, призвала к миру и уменьшению человеческих потерь. Ее слова передает издание «Абзац».
Блокада Ленинграда, рассказала знаменитость, отняла у нее самых близких людей: бабушку, отца и старшую сестру. Выжить удалось лишь ей и маме. Народной артистке РСФСР было всего два года, когда началась Великая Отечественная война, однако в памяти навсегда запечатлелись звуки сирен и стук метронома.
«Я маленькая была. У меня блокада в основном в памяти по рассказам мамы, которая не очень любила говорить про блокаду, потому что она пережила очень многое, как и все люди, как все ленинградцы», — сказала она.
По словам Лужиной, большей части ее семьи не стало из-за голода, а под подушкой ее отца обнаружили хлеб, бережно оставленный им для дочери.
«Он их сохранял для меня, Ларочке оставлял. Эти кусочки хлеба спасли мне жизнь, потому что старшей сестры уже не было», — вспомнила артистка
