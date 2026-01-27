Ричмонд
Юлия Пересильд спела трогательную колыбельную для бегемотихи

Пересильд в золотом платье исполнила песню для драмы «Красавица», действие которой происходит во время блокады Ленинграда

Юлия Пересильд записала пронзительную песню «Колыбельная» для фильма «Красавица». Клип эксклюзивно публикует Кино Mail. События картины разворачиваются в первую зиму блокады, когда сотрудники Ленинградского зоосада всеми силами помогали животным пережить тяжелое время.

Пересильд сыграла Евдокию Дашину — реальную смотрительницу зоосада. Чтобы успокоить огромную бегемотиху Красавицу, испугавшуюся бомбежек, ее героиня ложилась на нее сверху и тихонько напевала.

«Эта история про русский дух, про силу духа. Ну и про человечность, конечно», — подчеркнула актриса, выйдя на сцену в золотом платье с накидкой.

Кадр из фильма «Красавица»
Кадр из фильма «Красавица»

Фильм «Красавица» рассказывает о старшине Николае Светлове (Слава Копейкин), который выписывается после контузии из госпиталя и распределяется в зоосад. Поначалу Светлов мечтает вновь оказаться на передовой, но со временем осознает важность того, что приходится делать ему, Евдокии Дашиной и другим сотрудникам зоосада.

В фильме режиссера Антона Богданова также снялись Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов. Авторами текста «Колыбельной» на всем знакомую народную мелодию выступили Александр Шаганов и Наталья Анфалова.

Премьера фильма «Красавица» в кинотеатрах состоится 19 февраля 2026 года.