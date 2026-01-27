Фильм «Красавица» рассказывает о старшине Николае Светлове (Слава Копейкин), который выписывается после контузии из госпиталя и распределяется в зоосад. Поначалу Светлов мечтает вновь оказаться на передовой, но со временем осознает важность того, что приходится делать ему, Евдокии Дашиной и другим сотрудникам зоосада.