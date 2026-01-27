Юлия Пересильд записала пронзительную песню «Колыбельная» для фильма «Красавица». Клип эксклюзивно публикует Кино Mail. События картины разворачиваются в первую зиму блокады, когда сотрудники Ленинградского зоосада всеми силами помогали животным пережить тяжелое время.
Пересильд сыграла Евдокию Дашину — реальную смотрительницу зоосада. Чтобы успокоить огромную бегемотиху Красавицу, испугавшуюся бомбежек, ее героиня ложилась на нее сверху и тихонько напевала.
«Эта история про русский дух, про силу духа. Ну и про человечность, конечно», — подчеркнула актриса, выйдя на сцену в золотом платье с накидкой.
Фильм «Красавица» рассказывает о старшине Николае Светлове (Слава Копейкин), который выписывается после контузии из госпиталя и распределяется в зоосад. Поначалу Светлов мечтает вновь оказаться на передовой, но со временем осознает важность того, что приходится делать ему, Евдокии Дашиной и другим сотрудникам зоосада.
В фильме режиссера Антона Богданова также снялись Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов. Авторами текста «Колыбельной» на всем знакомую народную мелодию выступили Александр Шаганов и Наталья Анфалова.
Премьера фильма «Красавица» в кинотеатрах состоится 19 февраля 2026 года.