Мария Аронова рассказала о своем самочувствии

Ранее в Telegram-канале Mash появились сообщения о том, что Аронова якобы обратилась к врачам с жалобами на долгие и мучительные приступы икоты и у нее нашли серьезные повреждения внутренних органов. Ее директор Наталья Дмитрюкова опровергла РИА Новости слухи о проблемах со здоровьем актрисы.