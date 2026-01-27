Мария Аронова рассказала о своем самочувствии

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Народная артистка РФ Мария Аронова рассказала РИА Новости, что чувствует себя хорошо «с Божьей помощью».
Ранее в Telegram-канале Mash появились сообщения о том, что Аронова якобы обратилась к врачам с жалобами на долгие и мучительные приступы икоты и у нее нашли серьезные повреждения внутренних органов. Ее директор Наталья Дмитрюкова опровергла РИА Новости слухи о проблемах со здоровьем актрисы.
«Миленькие, все слава Богу, с Божьей помощью», — сказала актриса агентству, отвечая на вопрос о своем самочувствии.
Аронова вышла на сцену Театра имени Евгения Вахтангова в роли начальницы монастырского пансиона в постановке «Мадемуазель Нитуш» в понедельник вечером.
Зрители, обсуждая прошедший спектакль, отметили неиссякаемую энергию, талант и харизму актрисы.
Спектакль длился почти четыре часа.