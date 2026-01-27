Ричмонд
Мария Аронова рассказала о своем самочувствии

РИА Новости: Аронова заявила, что чувствует себя хорошо
Мария Аронова
Мария Аронова

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Народная артистка РФ Мария Аронова рассказала РИА Новости, что чувствует себя хорошо «с Божьей помощью».

Ранее в Telegram-канале Mash появились сообщения о том, что Аронова якобы обратилась к врачам с жалобами на долгие и мучительные приступы икоты и у нее нашли серьезные повреждения внутренних органов. Ее директор Наталья Дмитрюкова опровергла РИА Новости слухи о проблемах со здоровьем актрисы.

«Миленькие, все слава Богу, с Божьей помощью», — сказала актриса агентству, отвечая на вопрос о своем самочувствии.

Аронова вышла на сцену Театра имени Евгения Вахтангова в роли начальницы монастырского пансиона в постановке «Мадемуазель Нитуш» в понедельник вечером.

Зрители, обсуждая прошедший спектакль, отметили неиссякаемую энергию, талант и харизму актрисы.

Спектакль длился почти четыре часа.