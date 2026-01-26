Джоди Фостер рассказала о нападении льва на съемках фильма

«Я вернулась к съемкам с тем же львом, но в руках меня был петух. И петух не привык работать с этим конкретным львом. И я увидела, как лев повернул голову и сделал движение, будто собирался приблизиться ко мне или что-то в этом роде, и я бросила петуха и убежала. Я думаю, это, наверное, самый страшный момент», — говорит она.