Трэвис Скотт сыграет в «Одиссее» Кристофера Нолана

Зрители, смотревшие воскресную трансляцию на канале Fox матча чемпионата NFL AFC между командами New England Patriots и Denver Broncos, увидели новый трейлер долгожданной «Одиссеи» Кристофера Нолана. Самой большой неожиданностью стало появление на экране репера Трэвиса Скотта.
В коротком тизере Скотт стоит на столе и обращается к воинам, среди которых — Телемах в исполнении Тома Холланда и Менелай в исполнении Джона Бернтала. Персонаж музыканта ударяет посохом по полу и предупреждает о надвигающейся Троянской войне. Он говорит: «Война, человек, уловка. Уловка, чтобы разрушить стены Трои». После серии кадров герой продолжает: «Она горит, ревет до самого основания».
«Одиссея» — не первый опыт сотрудничества Скотта и Нолана. Ранее, в 2020 году, музыкант записал песню «The Plan» для саундтрека к научно-фантастическому фильму режиссера «Довод». Однако новый боевик Нолана станет первым полнометражным фильмом с участием Трэвиса.