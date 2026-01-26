Трэвис Скотт сыграет в «Одиссее» Кристофера Нолана

В коротком тизере Скотт стоит на столе и обращается к воинам, среди которых — Телемах в исполнении Тома Холланда и Менелай в исполнении Джона Бернтала. Персонаж музыканта ударяет посохом по полу и предупреждает о надвигающейся Троянской войне. Он говорит: «Война, человек, уловка. Уловка, чтобы разрушить стены Трои». После серии кадров герой продолжает: «Она горит, ревет до самого основания».