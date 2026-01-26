Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Трэвис Скотт сыграет в «Одиссее» Кристофера Нолана

Это будет первый полнометражный фильм с участием музыканта
Трэвис Скотт
Трэвис СкоттИсточник: Legion-Media.ru

Зрители, смотревшие воскресную трансляцию на канале Fox матча чемпионата NFL AFC между командами New England Patriots и Denver Broncos, увидели новый трейлер долгожданной «Одиссеи» Кристофера Нолана. Самой большой неожиданностью стало появление на экране репера Трэвиса Скотта.

В коротком тизере Скотт стоит на столе и обращается к воинам, среди которых — Телемах в исполнении Тома Холланда и Менелай в исполнении Джона Бернтала. Персонаж музыканта ударяет посохом по полу и предупреждает о надвигающейся Троянской войне. Он говорит: «Война, человек, уловка. Уловка, чтобы разрушить стены Трои». После серии кадров герой продолжает: «Она горит, ревет до самого основания».

«Одиссея» — не первый опыт сотрудничества Скотта и Нолана. Ранее, в 2020 году, музыкант записал песню «The Plan» для саундтрека к научно-фантастическому фильму режиссера «Довод». Однако новый боевик Нолана станет первым полнометражным фильмом с участием Трэвиса.