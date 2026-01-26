Дакоту Джонсон заподозрили в романе с молодым музыкантом

36-летняя актриса из «50 оттенков серого» Дакота Джонсон и 28-летний певец и автор песен Role Model (настоящее имя которого Такер Пиллсбери) были сфотографированы держащимися за руки в четверг, 23 января, в Лос-Анджелесе после совместного ужина. Пара сидела рядом в кабинке ресторана Saffy’s в Восточном Голливуде.
Для прогулки Джонсон выбрала кружевной черный топ и черные брюки, оставив волосы распущенными, а Пиллсбери был одет в серый свитер с черным узором и серые брюки. После трапезы они отправились на совместную прогулку. Хотя ни Дакота, ни Такер не подтвердили свои отношения, пару уже несколько раз видели вместе с момента их первого выхода в декабре.
Джонсон официально разорвала свои восьмилетние отношения с солистом Coldplay Крисом Мартином в июне 2025 года. Ранее источник сообщал, что у пары были очень нестабильные отношения. «И хотя Дакота всегда надеялась, что у них всё получится, сейчас, когда всё окончено, она выглядит более спокойной и умиротворенной, чем когда-либо», — сообщил инсайдер, близкий к актрисе.