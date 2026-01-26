Дакоту Джонсон заподозрили в романе с молодым музыкантом

Джонсон официально разорвала свои восьмилетние отношения с солистом Coldplay Крисом Мартином в июне 2025 года. Ранее источник сообщал, что у пары были очень нестабильные отношения. «И хотя Дакота всегда надеялась, что у них всё получится, сейчас, когда всё окончено, она выглядит более спокойной и умиротворенной, чем когда-либо», — сообщил инсайдер, близкий к актрисе.