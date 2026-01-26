Оскар Кучера снялся со взрослыми сыновьями

Актер Оскар Кучера показал своих взрослых сыновей. Шоумен снялся с 20-летним Александром и 18-летним Даниилом на корте после совместной тренировки и поделился кадром в соцсети.
«Воскресный вечер со старшими сыновьями и их друзьями! Сегодня падел… Как дети так быстро растут, не могу понять», — написал телеведущий.
У супругов четверо детей: они также воспитывают 15-летнюю Алисию и 6-летнего Марка. Младший ребенок пары родился в Майами, он имеет гражданство США. Оскар и Юлия Кучера состоят в отношениях 23 года, они официально зарегистрировали брак в 2007 году после развода шоумена с моделью Майей Марковой, от которой у него есть первенец Александр.
Телеведущий признавался в интервью, что его жена планировала улететь с семьей из России. По словам актера, она хотела покинуть страну дважды: в феврале 2022 года, после объявления о начале специальной военной операции, а также в сентябре, после начала мобилизации. Артист рассказывал, что вместе с сыном Александром поставил ультиматум и отказался менять место жительства, и в итоге ему удалось отговорить супругу от радикальных мер.