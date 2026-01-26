Оскар Кучера снялся со взрослыми сыновьями

Телеведущий признавался в интервью, что его жена планировала улететь с семьей из России. По словам актера, она хотела покинуть страну дважды: в феврале 2022 года, после объявления о начале специальной военной операции, а также в сентябре, после начала мобилизации. Артист рассказывал, что вместе с сыном Александром поставил ультиматум и отказался менять место жительства, и в итоге ему удалось отговорить супругу от радикальных мер.