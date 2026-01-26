Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Оскар Кучера снялся со взрослыми сыновьями

Актер показал своих взрослых сыновей
Оскар Кучера снялся со взрослыми сыновьями
Оскар Кучера снялся со взрослыми сыновьямиИсточник: www_gazeta_ru

Актер Оскар Кучера показал своих взрослых сыновей. Шоумен снялся с 20-летним Александром и 18-летним Даниилом на корте после совместной тренировки и поделился кадром в соцсети.

«Воскресный вечер со старшими сыновьями и их друзьями! Сегодня падел… Как дети так быстро растут, не могу понять», — написал телеведущий.

У супругов четверо детей: они также воспитывают 15-летнюю Алисию и 6-летнего Марка. Младший ребенок пары родился в Майами, он имеет гражданство США. Оскар и Юлия Кучера состоят в отношениях 23 года, они официально зарегистрировали брак в 2007 году после развода шоумена с моделью Майей Марковой, от которой у него есть первенец Александр.

Телеведущий признавался в интервью, что его жена планировала улететь с семьей из России. По словам актера, она хотела покинуть страну дважды: в феврале 2022 года, после объявления о начале специальной военной операции, а также в сентябре, после начала мобилизации. Артист рассказывал, что вместе с сыном Александром поставил ультиматум и отказался менять место жительства, и в итоге ему удалось отговорить супругу от радикальных мер.