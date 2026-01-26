Александр Петров отметил день рождения — 25 января ему исполнилось 37 лет. В честь праздника жена актера устроила ему сюрприз.
Виктория Антонова украсила их квартиру разноцветными воздушными шарами и надувными цифрами «37».
Позже в личном блоге 24‑летняя девушка поделилась архивными кадрами с супругом и их сыном Федором. Антонова призналась, что всегда мечтала о таком муже и отце для своих детей.
«С днем рождения, любовь моя. Я самый счастливый человек, женщина рядом с тобой. В тебе есть что-то космическое, неземное, то, что не подлежит словесному объяснению. Если у меня есть какой-то вопрос, сомнение, надо принять решение, я всегда иду к тебе, и, я не знаю как ты это делаешь, но каждый, абсолютно, раз ты находишь те слова, которые я никогда и ни от кого не услышу, и они такие всегда точные и нужные», — отметила жена звезды фильма «Комментируй это».
Виктория призналась, что мечтает вместе с мужем встретить его 73-летие: «Твое сердце безгранично, до встречи с тобой, я не знала, что можно настолько чувствовать себя любимой и любить. В своем уходящем году ты стал папой нашего волшебного Федора. Ты лучший папа! В детстве я мечтала о таком отце для своих детей. Пусть волшебство всегда будет рядом с тобой. И мы вместе встретим твое 73-летие. Я люблю тебя! Все только начинается».
Петров прочитал поздравление и ответил: «Как я тебя люблю! Моя прекрасная! Самая любимая! Моя любовь! Моя жена!».
Напомним, Александр Петров женился на Виктории Антоновой в сентябре 2023 года. В апреле 2025-го у пары родился сын Федор.
