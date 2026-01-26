Раскрыто влияние «проклятия Кардашьян» на карьеру Тимоти Шаламе

Редакторы Daily Mail (DM) раскрыли влияние так называемого «проклятия Кардашьян» на успех в карьере актера Тимоти Шаламе, который состоит в отношениях с Кайли Дженнер. Материал опубликован на сайте издания.
Отмечается, что феномен «проклятие Кардашьян», согласно которому сестры приносят несчастье избранникам, давно укоренился в семье. С этим поклонники Шаламе связали отсутствие у него статуэтки премии «Оскар» 2025-го года.
В то же время редакторы обратили внимание на успехи актера в текущем году. Так, Шаламе получил награды за лучшую мужскую роль кинопремии «Золотой глобус» и Critics Choice. Кроме того, звезду номинировали на «Оскар 2026», где он стал одним из самых молодых актеров с тремя номинациями в истории.
Вместе с тем сами члены семьи Кардашьян-Дженнер опровергают слухи о том, что они виноваты в проблемах партнеров.
Ранее Тимоти Шаламе отреагировал на свою номинацию на «Оскар».