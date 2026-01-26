Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто влияние «проклятия Кардашьян» на карьеру Тимоти Шаламе

DM: «Проклятие Кардашьян» не повлияло на успех в карьере Тимоти Шаламе
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе
Кайли Дженнер и Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media.ru

Редакторы Daily Mail (DM) раскрыли влияние так называемого «проклятия Кардашьян» на успех в карьере актера Тимоти Шаламе, который состоит в отношениях с Кайли Дженнер. Материал опубликован на сайте издания.

Отмечается, что феномен «проклятие Кардашьян», согласно которому сестры приносят несчастье избранникам, давно укоренился в семье. С этим поклонники Шаламе связали отсутствие у него статуэтки премии «Оскар» 2025-го года.

В то же время редакторы обратили внимание на успехи актера в текущем году. Так, Шаламе получил награды за лучшую мужскую роль кинопремии «Золотой глобус» и Critics Choice. Кроме того, звезду номинировали на «Оскар 2026», где он стал одним из самых молодых актеров с тремя номинациями в истории.

Вместе с тем сами члены семьи Кардашьян-Дженнер опровергают слухи о том, что они виноваты в проблемах партнеров.

Ранее Тимоти Шаламе отреагировал на свою номинацию на «Оскар».