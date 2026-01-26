Ричмонд
Дженнифер Лоуренс в прозрачной тунике заметили в Париже

Page Six: Актрису Дженнифер Лоуренс в откровенном виде заметили в Париже

Американская актриса Дженнифер Лоуренс, которая обнажилась на премии «Золотой глобус», в откровенном виде попала в объективы папарацци в Париже. Снимки публикует Page Six.

Дженнифер Лоуренс
Дженнифер ЛоуренсИсточник: Legion-Media.ru

35-летнюю звезду «Голодных игр» заметили у ресторана, в котором она ужинала. Так, знаменитость запечатлели в синих джинсах и черном кардигане, оформленном цветочными орнаментами и меховым воротником. Кроме того, на ней была прозрачная туника с кружевным верхом, сквозь прозрачную ткань которой виднелся бюстгальтер. В то же время ее волосы были распущены, а образ — дополнен остроносыми туфлями с леопардовым принтом и кожаной сумкой.

Ранее Дженнифер Лоуренс рассказала историю, которая привела ее к актерской карьере.