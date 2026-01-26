Тем не менее, «Казнить нельзя помиловать» не оправдало ожиданий в 12 млн долларов: международный прокат принес лишь 11,6 млн, а мировые сборы достигли 22,8 млн. Зрители встретили картину прохладно, а критики на Rotten Tomatoes оценили фильм в 20% свежести. У картины есть серьезные риски не окупиться.