Фантастический боевик «Казнить нельзя помиловать» собрал в американском прокате в первый уик-энд 11,2 млн долларов, обогнав «Аватар: Пламя и пепел», который лидировал в бокс-офисе США на протяжении пяти недель, сообщает Variety.
Фильму российского режиссера Тимура Бекмамбетова удалось собрать такую кассу на фоне масштабной зимней бури, парализовавшей США. Предупреждения о метелях, сильном ветре и низких температурах охватили 37 штатов — от Техаса до Мэна. Крупные кинотеатры закрылись, общие сборы всех фильмов за выходные составили всего 60 млн долларов — минимум сезона и на 9% меньше января 2025-го.
Тем не менее, «Казнить нельзя помиловать» не оправдало ожиданий в 12 млн долларов: международный прокат принес лишь 11,6 млн, а мировые сборы достигли 22,8 млн. Зрители встретили картину прохладно, а критики на Rotten Tomatoes оценили фильм в 20% свежести. У картины есть серьезные риски не окупиться.
«Аватар: Пламя и пепел», который весь январь занимал первое место в американских чартах, опустился на второе место, собрав за выходные 7 млн долларов. После шести выходных проката третья часть франшизы заработала 378 млн долларов в Северной Америке и 1,378 млрд долларов по всему миру.