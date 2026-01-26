41-летний актер фильма с Сандрой Буллок борется за жизнь после неудачного падения

Менеджер знаменитости Катрина Фристоу, в свою очередь, сообщила, что он получает отличную медицинскую помощь и находится с семьей. Фристоу объяснила, что травму мужчина получил, когда поднимался по лестнице в свою квартиру и внезапно потерял контроль над ногами, в результате чего упал с лестницы.