41-летний актер фильма с Сандрой Буллок борется за жизнь после неудачного падения

Актера Куинтона Аарона госпитализировали после неудачного падения дома. Об этом пишет Daily Mail.
Артист, сыгравший вместе с Сандрой Буллок главные роли в спортивном байопике «Невидимая сторона», борется за свою жизнь, утверждает созданная в его поддержку краудфандинговая страница.
Похудевший в 2025 году на 90 килограммов Аарон, как сообщается, попал в больницу из-за травмы и сейчас страдает от тяжелой инфекции крови.
Менеджер знаменитости Катрина Фристоу, в свою очередь, сообщила, что он получает отличную медицинскую помощь и находится с семьей. Фристоу объяснила, что травму мужчина получил, когда поднимался по лестнице в свою квартиру и внезапно потерял контроль над ногами, в результате чего упал с лестницы.
41-летний актер, состояние которого было охарактеризовано как «критическое, но стабильное», наиболее известен по роли бывшей звезды американского футбола Майкла Оэра. Баллок снялся в роли Ли Энн Туи — приемной матери Оэра, помогавшей ему в подростковом возрасте боролся с бездомностью.