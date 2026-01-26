Ричмонд
41-летний актер фильма с Сандрой Буллок борется за жизнь после неудачного падения

Актера Куинтона Аарона госпитализировали после падения дома
Кадр из фильма «Невидимая сторона»
Кадр из фильма «Невидимая сторона»

Актера Куинтона Аарона госпитализировали после неудачного падения дома. Об этом пишет Daily Mail.

Артист, сыгравший вместе с Сандрой Буллок главные роли в спортивном байопике «Невидимая сторона», борется за свою жизнь, утверждает созданная в его поддержку краудфандинговая страница.

Похудевший в 2025 году на 90 килограммов Аарон, как сообщается, попал в больницу из-за травмы и сейчас страдает от тяжелой инфекции крови.

Менеджер знаменитости Катрина Фристоу, в свою очередь, сообщила, что он получает отличную медицинскую помощь и находится с семьей. Фристоу объяснила, что травму мужчина получил, когда поднимался по лестнице в свою квартиру и внезапно потерял контроль над ногами, в результате чего упал с лестницы.

41-летний актер, состояние которого было охарактеризовано как «критическое, но стабильное», наиболее известен по роли бывшей звезды американского футбола Майкла Оэра. Баллок снялся в роли Ли Энн Туи — приемной матери Оэра, помогавшей ему в подростковом возрасте боролся с бездомностью.