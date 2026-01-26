«Нам всем иногда хочется вернуться в прошлое и почувствовать себя ребенком. В конце концов, я родилась в середине 90-х, так что все-таки росла уже в 2000-х. То, что показано в сериале, я не застала. Но ярких воспоминаний у меня много: как я болела ветрянкой, при этом ходила в музыкальную школу, потому что еще не поняли, что я больна ветрянкой. Прогулки с бабушкой... Много в детстве всего хорошего», — высказалась звезда фильма «Лед».