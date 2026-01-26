Аглая Тарасова после скандала с запрещенными вещества постепенно возвращается к прежней жизни. 31-летняя актриса в конце января посетила два светских мероприятия. Последнее из них – премьера второго сезона сериала «Дети перемен».
Тарасова призналась, что ей очень понравилась первая часть проекта, поэтому она с нетерпением ждет продолжения.
«Это один из моих любимых сериалов, мне очень нравится. Людям вообще свойственно возвращаться все время мыслями в прошлое, и все любят ностальгию. Но я думаю, что успех этого проекта прежде всего в невероятном сценарии, режиссерской работе и отличном кастинге», — рассказала звезда журналистам.
Также актриса отметила, что сериал так популярен еще и потому, что многие люди любят ностальгировать по своей прошлой жизни. Она рассказала, что сама не застала события, которые показаны в многосерийном фильме, но отметила, что часто вспоминает свое детство, которое было прекрасным.
«Нам всем иногда хочется вернуться в прошлое и почувствовать себя ребенком. В конце концов, я родилась в середине 90-х, так что все-таки росла уже в 2000-х. То, что показано в сериале, я не застала. Но ярких воспоминаний у меня много: как я болела ветрянкой, при этом ходила в музыкальную школу, потому что еще не поняли, что я больна ветрянкой. Прогулки с бабушкой... Много в детстве всего хорошего», — высказалась звезда фильма «Лед».
Напомним, Аглая Тарасова в конце лета 2025 года была задержана в аэропорту Домодедово после возращения из Израиля. У актрисы нашли вейп, в котором содержались запрещенные вещества. На звезду завели дело о контрабанде наркотиков.
В конце ноября 2025 года Тарасовой избрали меру пресечения. Ей дали три года условного срока и обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.