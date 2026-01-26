Тайка Вайтити возобновил работу над «Звездными войнами»

На кинофестивале Sundance режиссер Тайка Вайтити официально подтвердил свое возвращение к разработке долгожданного проекта во вселенной «Звездных войн». Работа над этой картиной началась еще в 2020 году, однако из-за плотного графика постановщика и пандемийных задержек проект долгое время находился в подвешенном состоянии.
Режиссер подчеркнул, что осознает масштаб ответственности, однако для него приоритетной задачей остается возвращение фильмам былой легкости. Вайтити также отметил необходимость творческой свободы, посетовав на то, что в современной киноиндустрии слишком много отвлекающих факторов и стороннего давления.
«Я просто хочу вернуться и привнести в франшизу больше веселья из оригинальных фильмов, какими я и их запомнил», — заявил Вайтити.