Тайка Вайтити возобновил работу над «Звездными войнами»

На кинофестивале Sundance режиссер Тайка Вайтити официально подтвердил свое возвращение к разработке долгожданного проекта во вселенной «Звездных войн». Работа над этой картиной началась еще в 2020 году, однако из-за плотного графика постановщика и пандемийных задержек проект долгое время находился в подвешенном состоянии.