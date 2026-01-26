Алиса Фрейндлих рассказала о том, какие желания бывают в молодости, в зрелом и преклонном возрасте.
Как сообщает издание Life.ru, по мнению народной артистки СССР, в юности больше хочется впитывать информацию, как губка. Спустя десяток-другой лет есть стремление делиться накопленным, а в старости важны не достижения, а простое человеческое тепло.
«Пока ты молода, то хочешь получать и учиться. Ты зрелая и уже многому научилась, тебе хочется этим делиться, отдавать энергию. А потом, когда ты уже старенькая, нужен рядом такой же “горшочник”, чтобы вместе выращивать герань», — поделилась 91 летняя актриса.
Алиса Фрейндлих — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка СССР, трижды лауреат Госпремии РФ, лауреат премии правительства России, почетный гражданин Санкт-Петербурга. Наиболее известна Алиса Фрейндлих по ролям в фильмах «Служебный роман», «Жестокий романс», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Сталкер» и другим.
