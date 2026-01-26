«Пока ты молода, то хочешь получать и учиться. Ты зрелая и уже многому научилась, тебе хочется этим делиться, отдавать энергию. А потом, когда ты уже старенькая, нужен рядом такой же “горшочник”, чтобы вместе выращивать герань», — поделилась 91 летняя актриса.