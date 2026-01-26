Домогаров рассказал, как ему работалось с Толстогановой в новом сериале

По его словам, совместная работа с Викторией Толстогановой строилась на взаимном уважении и внимании к мнению партнера. Домогаров пояснил, что обсуждение сцен не ограничивалось съемочным процессом: после окончания смены команда подробно разбирала будущие эпизоды, возможные сложности и точки соприкосновения персонажей, а на следующий день возвращалась к этим вопросам уже на площадке. Такой формат, подчеркнул актер, сделал работу для него по-настоящему комфортной.