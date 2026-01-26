Домогаров рассказал, как ему работалось с Толстогановой в новом сериале

В центре сюжета нового сериала «Капкан на судью» — исчезновение, которое разрушает привычный порядок и заставляет взглянуть на уважаемого человека под другим углом. Один вечер, посвященный празднику, превращается в начало опасной игры, где на кону оказывается жизнь близкого человека.
Именно такую драматичную линию раскрывает криминальный детектив, о котором рассказал народный артист России Александр Домогаров, ставший гостем программы «Доброе утро» на Первом канале, пишет 1tv.ru. Актер поделился подробностями работы над проектом и отметил особую атмосферу сотрудничества на съемочной площадке.
По его словам, совместная работа с Викторией Толстогановой строилась на взаимном уважении и внимании к мнению партнера. Домогаров пояснил, что обсуждение сцен не ограничивалось съемочным процессом: после окончания смены команда подробно разбирала будущие эпизоды, возможные сложности и точки соприкосновения персонажей, а на следующий день возвращалась к этим вопросам уже на площадке. Такой формат, подчеркнул актер, сделал работу для него по-настоящему комфортной.
Сюжет сериала сосредоточен на судье Андрее Нестерове, которого играет Домогаров. Его герой — принципиальный и неподкупный представитель судебной системы, известный безупречной репутацией, вниманием к деталям и умением распознавать настоящих преступников. В день 55-летия Нестерова в его доме собираются родные, друзья и коллеги, однако во время праздника при загадочных обстоятельствах пропадает его дочь Аня.
Расследование исчезновения поручают лучшему следователю полиции — майору Забелину. По мере поисков выясняется, что у безупречного судьи есть тщательно скрываемые профессиональные тайны. В итоге судьба его дочери оказывается напрямую связана с тем, сможет ли Нестеров признать ошибку, допущенную им в прошлом, и пойти против собственного образа человека, которому доверяли все вокруг.