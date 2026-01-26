Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Папиных дочек» отреагировал на новости о розыске

Актер «Папиных дочек» Михаил Казаков пошутил в ответ на объявление в розыск
Михаил Казаков
Михаил КазаковИсточник: Legion-Media.ru

Актер Михаил Казаков, известный по ролям в «Папиных дочках» и «Ералаше», прокомментировал объявление его в розыск Федеральной службой судебных приставов. Об этом он высказался в интервью порталу «Абзац».

Артист заявил, что найти его не составляет никакого труда, а о розыске он ничего не слышал.

«Какая задолженность? Меня что, сложно найти? Ну, удачи им. Учитывая мою работу, мне было бы очень сложно прятаться», — пошутил актер.

Ранее появилась информация о том, что у Михаила имеется задолженность по кредитным платежам на сумму более 1,4 миллиона рублей.