«Она чудесная. Оля Бузова — прекрасная. Ее, конечно, многие хейтят, но она абсолютная звезда, и она абсолютно народный артист. У нее сумасшедшая фанбаза, и она очень хороший человек и большой профессионал. Пришла, четко все сделала. Она еще долго сидела ждала нас. Дождалась, без скандалов, всех поблагодарила. Очень по-человечески все вышла, сделала и поехала домой», — сообщила актриса.