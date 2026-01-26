В начале января 2026 года состоялась премьера второго сезона сериала «Ландыши», получившего название «Ландыши. Вторая весна». Накануне вышла четвертая серия, в которой участие приняла Ольга Бузова.
Ника Здорик, исполнительница главной роли, в личном блоге показала совместные фото и видео со звездой.
«Ведь мы Made In Russia, никто нам не страшен», — процитировала она строки из песни Бузовой.
На премьере второго сезона сериала «Дети перемен», которая состоялась 23 января в кинотеатре «Художественный», 24-летняя актриса рассказала Кино Mail, как они работали с телеведущей на площадке. Здорик поделилась приятными воспоминаниями о съемках со звездой.
«Она чудесная. Оля Бузова — прекрасная. Ее, конечно, многие хейтят, но она абсолютная звезда, и она абсолютно народный артист. У нее сумасшедшая фанбаза, и она очень хороший человек и большой профессионал. Пришла, четко все сделала. Она еще долго сидела ждала нас. Дождалась, без скандалов, всех поблагодарила. Очень по-человечески все вышла, сделала и поехала домой», — сообщила актриса.
Ника уточнила, что после съемок не общается с Бузовой. Она также отметила, что лично не поздравляла певицу с 40-летием, которое та отметила 20 января.
«Мы с ней лично не общаемся. В социальных сетях я на нее подписана, она на меня нет. Я ее не поздравляла», — заключила актриса.
