«Оля — чудесная»: Ника Здорик восхитилась Бузовой после съемок в «Ландышах»

Ольга Бузова появилась в четвертой серии второго сезона сериала
Сергей Городничий, Ольга Бузова и Ника Здорик на съемках сериала «Ландыши. Вторая весна», фото: соцсети
Сергей Городничий, Ольга Бузова и Ника Здорик на съемках сериала «Ландыши. Вторая весна», фото: соцсети

В начале января 2026 года состоялась премьера второго сезона сериала «Ландыши», получившего название «Ландыши. Вторая весна». Накануне вышла четвертая серия, в которой участие приняла Ольга Бузова.

Ника Здорик, исполнительница главной роли, в личном блоге показала совместные фото и видео со звездой.

«Ведь мы Made In Russia, никто нам не страшен», — процитировала она строки из песни Бузовой.

Ника Здорик на премьере сериала «Дети перемен 2», фото: пресс-службы Wink и START
Ника Здорик на премьере сериала «Дети перемен 2», фото: пресс-службы Wink и START

На премьере второго сезона сериала «Дети перемен», которая состоялась 23 января в кинотеатре «Художественный», 24-летняя актриса рассказала Кино Mail, как они работали с телеведущей на площадке. Здорик поделилась приятными воспоминаниями о съемках со звездой.

«Она чудесная. Оля Бузова — прекрасная. Ее, конечно, многие хейтят, но она абсолютная звезда, и она абсолютно народный артист. У нее сумасшедшая фанбаза, и она очень хороший человек и большой профессионал. Пришла, четко все сделала. Она еще долго сидела ждала нас. Дождалась, без скандалов, всех поблагодарила. Очень по-человечески все вышла, сделала и поехала домой», — сообщила актриса.

Ольга Бузова и Ника Здорик, фото: соцсети
Ольга Бузова и Ника Здорик, фото: соцсети

Ника уточнила, что после съемок не общается с Бузовой. Она также отметила, что лично не поздравляла певицу с 40-летием, которое та отметила 20 января.

«Мы с ней лично не общаемся. В социальных сетях я на нее подписана, она на меня нет. Я ее не поздравляла», — заключила актриса.

Ранее Ника Здорик высказалась о критике второго сезона сериала «Ландыши». 