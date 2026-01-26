Юлия Меньшова выступила против назначения Богомолова ректором МХАТа

По словам выпускников МХАТа, ректором должен быть тот, кто воспитывался и обучался в Школе-студии. Они попросили рассмотреть на должность кандидатуры, чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны с учреждением и не противоречат этическим принципам основателей школы художественного театра.