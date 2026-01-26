Внучки Федора Бондарчука вышли в свет со своей бабушкой

Внучки режиссера Федора Бондарчука вышли в свет со своей знаменитой бабушкой. Телеведущая Светлана Бондарчук приехала с семьей на спектакль в Большой театр. Она снялась в ложе с повзрослевшими Маргаритой и Верой, а также своей падчерицей Юнной и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Внучки звезд родились в браке их сына Сергея Бондарчука с Татой Мамиашвили. О разводе супругов стало известно в декабре 2019 года. Они по-прежнему не отвечают на вопросы журналистов по этому поводу и не называют причины расставания, но не скрывают, что продолжают совместное воспитание девочек. Бывшая невестка знаменитостей не препятствует их общению с внучками.
Бондарчуки официально состояли в браке 25 лет. Помимо сына Сергея, у них есть особенная дочь Варвара. Телеведущая не скрывает, что была обижена на экс-супруга, но смогла это проработать, а потом наладилась ее личная жизнь, и возлюбленный Сергей Харченко дал ей то ощущение спокойствия, в котором она нуждалась. В 2020 году звезда вышла замуж за продюсера, а через три года суррогатная мать родила паре мальчика Петра.
