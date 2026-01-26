Внучки Федора Бондарчука вышли в свет со своей бабушкой

Бондарчуки официально состояли в браке 25 лет. Помимо сына Сергея, у них есть особенная дочь Варвара. Телеведущая не скрывает, что была обижена на экс-супруга, но смогла это проработать, а потом наладилась ее личная жизнь, и возлюбленный Сергей Харченко дал ей то ощущение спокойствия, в котором она нуждалась. В 2020 году звезда вышла замуж за продюсера, а через три года суррогатная мать родила паре мальчика Петра.