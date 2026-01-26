Ричмонд
Дочь Максима Виторгана Полина неожиданно вернулась из Израиля в Москву

Полина Виторган тайно прилетела из Израиля в Москву, чтобы увидеть маму Викторию Верберг на сцене МТЮЗа

29-летняя Полина Виторган устроила матери трогательный сюрприз: она тайно прилетела из Израиля в Москву и появилась на одном из ее спектаклей.

Аолина Виторган, фото: соцсети
Аолина Виторган, фото: соцсети

По словам Полины, она вернулась в российскую столицу специально ради встречи с мамой, актрисой Викторией Верберг. Первая жена Максима Виторгана в этот вечер играла в Московском ТЮЗе и не ожидала увидеть дочь в зале.

Верберг задействована в постановке «Дядя» режиссера Петра Шерешевского — это вольная интерпретация классической чеховской пьесы «Дядя Ваня». Полина досмотрела постановку до конца, а после ее завершения подошла к сцене, чтобы вручить маме букет цветов.

Виктория Верберг и Полина Виторган, фото: соцсети
Виктория Верберг и Полина Виторган, фото: соцсети

Реакция Виктории была очень эмоциональной: актриса не смогла сдержать слез.

«Мама не знала, что я приехала. А я прилетела, приехала, пришла!» — рассказала Полина. По ее словам, «у нее чуть сердце не разорвалось», когда она увидела, как мама отреагировала на неожиданную встречу.

У Виктории Верберг и Максима Виторгана двое детей — помимо Полины, у экс-супругов есть 25-летний сын Даниил.

Полина продолжает семейную актерскую традицию. До переезда в Израиль она активно строила карьеру в России: снималась в кино и выходила на сцену Российского академического молодежного театра, совмещая театральные проекты с экранными работами.