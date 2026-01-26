Рэйф Файнс поставил русскую оперу в Париже

Трехкратный номинант на «Оскар», британский актер и режиссер Рэйф Файнс поставил в Grand Opéra (Парижская национальная опера) «Евгения Онегина». На главную роль он пригласил баритона, солиста Михайловского театра Бориса Пинхасовича. Премьера состоится 26 января.
«Я безгранично счастлив этой возможности. Рэйф Файнс — великий актер, глубочайший философ, мыслитель. C огромным трепетом отношусь к сотрудничеству с ним. С нетерпением жду премьеры!» — рассказал Борис Пинхасович в интервью «Известиям».
«Евгений Онегин» — дебют Файнса в качестве оперного режиссера. Выбор русской классики ему подсказал дирижер Семен Бычков, недавно назначенный новым музыкальным директором Парижской национальной оперы, рассказал Пинхасович.
«Было это еще лет пять назад. У Бычкова и Файнса давняя и крепкая дружба. Предложение маэстро стало возможностью для Рэйфа Файнса попытать счастье на сцене и проявить себя в качестве оперного режиссера», — пояснил певец.