Вампирская сага «Сумерки» — экранизация одноименной серии романов Стефани Майер, которая вышла на экраны в 2008 году и быстро завоевала мировую популярность. В центре сюжета — история любви обычной школьницы Беллы Свон и вампира Эдварда Каллена, разворачивающаяся на фоне противостояния вампирских кланов и оборотней. По мере развития истории герои сталкиваются с все более серьезными угрозами, а их личные отношения переплетаются с мистическими и драматическими событиями. Главные роли в фильмах исполнили Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон. Рассказываем, как смотреть все пять фильмов «Сумерки» по порядку и что интересного ждет зрителей в каждой истории.
1. «Сумерки» (2008)
Семнадцатилетняя Белла Свон переезжает из жаркого Финикса в дождливый городок Форкс, чтобы жить с отцом. В новой школе она знакомится с загадочным Эдвардом Калленом, который сразу привлекает ее внимание. Постепенно Белла узнает, что Эдвард — вампир. Он и его семья живут по своим правилам и не причиняют вреда людям. Между ними возникает любовь, но она оказывается под угрозой, когда к Белле начинает проявлять интерес опасный охотник‑вампир Джеймс. Эдвард и его семья рискуют всем, чтобы защитить ее и сохранить их отношения.
2. «Сумерки. Сага. Новолуние» (2009)
Белла Свон празднует 18-летие в кругу семьи Каллен, когда случается неприятный инцидент: Джаспер, почувствовав кровь случайно поранившейся Беллы, теряет самообладание и пытается на нее напасть. Эдвард понимает, что опасен для Беллы, и принимает трудное решение — исчезнуть из жизни девушки.
Белла тяжело переживает разлуку, у нее начинается депрессия. Единственным утешением для нее становится крепкая дружба с оборотнем Джейкобом Блэком, к которому она все сильнее привязывается. Белла совершает рискованные поступки, которые позволяют ей мысленно видеть Эдварда и чувствовать его присутствие, хотя тот физически далеко. Тем временем Джейкоб проходит через собственные превращения и становится тем, кем предначертано быть всем членам семьи Блэк, — оборотнем.
3. «Сумерки. Сага. Затмение» (2010)
Белла Свон вынуждена выбирать между Эдвардом и Джейкобом. В Сиэтле начинается череда странных и жестоких убийств. Беллу преследует вампирша Виктория, жаждущая мести. Главная героиня саги вновь оказывается в смертельной опасности.
Чтобы дать отпор общему врагу — новообращенным вампирам, Каллены и оборотни объединяются. Белле предстоит сделать сложный выбор между любовью к Эдварду и дружбой с Джейкобом.
4. «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1» (2011)
Белла Свон и Эдвард Каллен женаты и отправляются в медовый месяц в Бразилию. Вскоре Белла узнает, что беременна. Вынашивать ребенка от бессмертного вампира опасно для ее жизни. Единственный способ спасти Беллу и ребенка — обратить ее в вампира.
Беременность становится угрозой не только для Беллы, но и для всего мира вампиров и оборотней. Эдвард и его семья снова в опасности.
5. «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2» (2012)
Это финальная часть эпопеи. Белла становится вампиром и постепенно привыкает к роли. Ей помогают муж Эдвард и семья Каллен. У Беллы появляется дочь Ренесми, и впереди у них целая вечность. Оборотень Джейкоб становится для девочки другом и наставником.
Несколько спокойных и счастливых дней прерываются, когда вести о Ренесми доходят до клана Вольтури. В этом мире обращение в вампиров детей строго запрещено. Не зная о необычном происхождении Ренесми, Вольтури собирают армию и направляются в Форкс, чтобы уничтожить Калленов. Эта часть стала финальной в эпопее.