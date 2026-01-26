Семнадцатилетняя Белла Свон переезжает из жаркого Финикса в дождливый городок Форкс, чтобы жить с отцом. В новой школе она знакомится с загадочным Эдвардом Калленом, который сразу привлекает ее внимание. Постепенно Белла узнает, что Эдвард — вампир. Он и его семья живут по своим правилам и не причиняют вреда людям. Между ними возникает любовь, но она оказывается под угрозой, когда к Белле начинает проявлять интерес опасный охотник‑вампир Джеймс. Эдвард и его семья рискуют всем, чтобы защитить ее и сохранить их отношения.