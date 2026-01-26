Ричмонд
Поклонники не узнали отрастившего бороду Максима Галкина на фото из Нью-Йорка

Артист показал свое фото после кардинальной смены имиджа
Максим Галкин / фото: соцсети
Максим Галкин / фото: соцсети

Актер, юморист и телеведущий Максим Галкин (включен в перечень иностранных агентов Минюста России) опубликовал новые фотографии, на которых предстал в обновленном образе с бородой и усами. Как сообщает Life.ru, снимки были сделаны во время прогулки по Центральному парку в Нью-Йорке.

На фото 49-летний артист запечатлен в серой куртке, шапке и черных перчатках на фоне зимнего парка. Публикация менее чем за двое суток собрала около трех тысяч комментариев. Многие подписчики признались, что поначалу не смогли узнать артиста из-за бороды и усов.

Ранее был назван гонорар Максима Галкина за частное выступление.