Поклонники не узнали отрастившего бороду Максима Галкина на фото из Нью-Йорка

Актер, юморист и телеведущий Максим Галкин (включен в перечень иностранных агентов Минюста России) опубликовал новые фотографии, на которых предстал в обновленном образе с бородой и усами. Как сообщает Life.ru, снимки были сделаны во время прогулки по Центральному парку в Нью-Йорке.
На фото 49-летний артист запечатлен в серой куртке, шапке и черных перчатках на фоне зимнего парка. Публикация менее чем за двое суток собрала около трех тысяч комментариев. Многие подписчики признались, что поначалу не смогли узнать артиста из-за бороды и усов.
