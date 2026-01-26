Стало известно о подготовке нового полнометражного игрового фильма по мотивам «Приключений поросенка Фунтика». Главным героем истории станет не поросенок, а обычный мальчик.
В данный момент активно ищут юного актера, который сыграет главную роль. Возраст кандидата должен быть от 7-ми до 11-ти лет, а рост — до 150 сантиметров. Также он должен быть свободен в период с мая по июль 2026 года.
Съемки картины под рабочим названием «Приключения Фунтика» стартуют уже этой весной. Производством займутся кинокомпании «Вольга» и «КиноЦех».
Напомним, советский анимационный сериал «Приключения поросенка Фунтика» (1986 — 1988) рассказывал о добром поросенке, сбежавшем от госпожи Белладонны и встретившем друзей — фокусника дядюшку Мокуса и ручную обезьянку Бамбино. Армен Джигарханян озвучивал дядюшку Мокуса, Ольга Аросева — Белладонну, а Фунтика — Зоя Пыльнова.