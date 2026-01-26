Ричмонд
Актриса Вилкова снялась в купальнике на фоне летящего самолета

Актриса Екатерина Вилкова показала фигуру в купальнике
Екатерина Вилкова / фото: соцсети
Екатерина Вилкова / фото: соцсети

Актриса Екатерина Вилкова показала фигуру в купальнике. Звезда сериала «Отель Элеон» позировала в черно-белом монокини на пляже в Таиланде, ожидая, когда самолет будет заходить на посадку, чтобы снять эффектные кадры. Она опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Вот человек, который не умеет отдыхать. Впервые за 17 лет позволила себе уехать на отдых зимой. И, скажу вам, это прекрасно», — отметила артистка.

Знаменитость родилась в Нижнем Новгороде. Она рассказывала в интервью, что ее семья жила достаточно бедно: у них были две смежные комнаты в коммунальной квартире без горячей воды. Актриса хотела «вырваться из этой реальности», поэтому начала работать еще во время учебы. Звезда была студенткой Нижегородского театрального училища, позже она уехала в Москву и в 2006 году окончила школу-студию МХАТ.

Ранее Екатерина Вилкова впервые за долгое время вышла в свет с детьми.