Актриса Вилкова снялась в купальнике на фоне летящего самолета

Знаменитость родилась в Нижнем Новгороде. Она рассказывала в интервью, что ее семья жила достаточно бедно: у них были две смежные комнаты в коммунальной квартире без горячей воды. Актриса хотела «вырваться из этой реальности», поэтому начала работать еще во время учебы. Звезда была студенткой Нижегородского театрального училища, позже она уехала в Москву и в 2006 году окончила школу-студию МХАТ.