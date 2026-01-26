Ричмонд
Меган Фокс засняли на публике с дочерью от Machine Gun Kelly

Актриса Меган Фокс была замечена на прогулке с дочерью от Machine Gun Kelly

Голливудскую актрису Меган Фокс заметили с десятимесячной дочерью от рэпера Machine Gun Kelly. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Меган Фокс, фото: соцсети
Меган Фокс, фото: соцсети

Папарацци подловили знаменитость с ребенком 25 января в Калабасасе. Актрису сфотографировали с Сагой Блейд на руках у продуктового магазина. Артистка была одета в красное пальто, светлые брюки с принтом, коричневые ботинки и солнцезащитные очки. Дочь знаменитости была запечатлена в бордовом комбинезоне и повязке с бантом на голове.

Меган Фокс, фото: соцсети
Меган Фокс, фото: соцсети

Ранее сообщалось, что Machine Gun Kelly считает, что они с Меган Фокс расстались из-за сглаза.