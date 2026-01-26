«Повезло с генетикой»: звезда «Вампиров средней полосы» раскрыла секрет стройности

Актриса добавила, что не придерживается каких-либо диет и ест все, что захочет. У знаменитости одно правило — «не объедаться» вечером. Однако и эту установку Стежко иногда нарушает. По словам артистки, если она плотно поужинала, то на следующий день у нее будет легкий завтрак.