В России стартовали съемки сериала «Красная Шамбала»

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Съемки ретрофутуристического сериала «Красная Шамбала» начались в России, сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion. Сериал заявлен как научно-фантастический детектив с элементами супергеройского экшена.
«Кинокомпания “Мирфильм” и ON студия при поддержке Института развития интернета (АНО “ИРИ”) приступили к съемкам сериала “Красная Шамбала” — научно-фантастического детектива с элементами супергеройского экшена, в котором советское прошлое и сегодняшняя реальность сталкиваются в одном времени и пространстве», — говорится в сообщении.
По сюжету молодой следователь сталкивается с делом, связанным с масштабным экспериментом советской эпохи, последствия которого выходят за рамки привычных научных представлений. Расследование постепенно приводит героя к тайне, способной изменить взгляды на возможности человека.
Влад Прохоров, исполняющий роль Клима Шумного, отметил, что его герой в начале истории — человек замкнутый и не слишком располагающий к себе, однако по мере развития сюжета проходит серьезную внутреннюю трансформацию.
«Но на протяжении всей истории будет происходить масштабная трансформация его личности. Он будет познавать любовь, познавать этот мир, менять себя, рамки его личности расширятся. Его развитие мне очень интересно», — отметил Прохоров.
Также в проекте задействованы Стася Милославская, Сергей Шакуров, Анастасия Красовская и Сергей Марин. Режиссером-постановщиком выступает Кирилл Белевич, продюсером и соавтором сценария — Рафаел Минасбекян. Основное действие проекта разворачивается в наше время, при этом в сериале будут представлены различные исторические периоды Москвы — от 1930-х до 1990-х годов.