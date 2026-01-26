В России стартовали съемки сериала «Красная Шамбала»

Также в проекте задействованы Стася Милославская, Сергей Шакуров, Анастасия Красовская и Сергей Марин. Режиссером-постановщиком выступает Кирилл Белевич, продюсером и соавтором сценария — Рафаел Минасбекян. Основное действие проекта разворачивается в наше время, при этом в сериале будут представлены различные исторические периоды Москвы — от 1930-х до 1990-х годов.