Звезда «Дикого ангела» Факундо Арана расстался с женой после 18 лет брака

Мужчина в 2007 году познакомился с телеведущей и моделью Марией Сусини. В 2008 году у них родился первенец, пара назвала свою дочь Индией. В 2009 году в семье вновь произошло пополнение: у влюбленных появились двойняшки Яко и Моро. Арана и Сусини официально зарегистрировали отношения уже после рождения детей. Они сыграли свадьбу в 2012 году.