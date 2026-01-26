Звезда «Дикого ангела» Факундо Арана расстался с женой после 18 лет брака

Звезда «Дикого ангела» Факундо Арана разводится с женой после 18 лет совместной жизни. Новость была раскрыта ведущим Энхелем де Брито в своей телепередаче LAM. По словам шоумена, артист приехал к нему на личную встречу и поделился подробностями разлада в семье.
«Кризис длится уже давно; они действительно расстались. Это не началось месяц назад или в октябре; они боролись с этим уже некоторое время, и у них было несколько кризисов», — цитирует де Брито издание Еlcordillerano.
Ведущий отметил, что артист удивился, как эта информация раньше не «просочилась» в прессу. Супруги на протяжении года боролись за свои отношения, но решили развестись.
Мужчина в 2007 году познакомился с телеведущей и моделью Марией Сусини. В 2008 году у них родился первенец, пара назвала свою дочь Индией. В 2009 году в семье вновь произошло пополнение: у влюбленных появились двойняшки Яко и Моро. Арана и Сусини официально зарегистрировали отношения уже после рождения детей. Они сыграли свадьбу в 2012 году.
Звезда «Дикого ангела» продолжает публиковать в соцсетях фото с Сунини и общими детьми. Он подчеркивал под постами, что для него нет ничего дороже и важнее семьи.
Ранее Наталия Орейро ответила на слухи о романе с Факундо Араной из «Дикого ангела».