Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Дикого ангела» Факундо Арана расстался с женой после 18 лет брака

Актер Факундо Арана разводится с женой после 18 лет совместной жизни
Факундо Арана и Мария Сусини / фото: соцсети
Факундо Арана и Мария Сусини / фото: соцсети

Звезда «Дикого ангела» Факундо Арана разводится с женой после 18 лет совместной жизни. Новость была раскрыта ведущим Энхелем де Брито в своей телепередаче LAM. По словам шоумена, артист приехал к нему на личную встречу и поделился подробностями разлада в семье.

«Кризис длится уже давно; они действительно расстались. Это не началось месяц назад или в октябре; они боролись с этим уже некоторое время, и у них было несколько кризисов», — цитирует де Брито издание Еlcordillerano.

Ведущий отметил, что артист удивился, как эта информация раньше не «просочилась» в прессу. Супруги на протяжении года боролись за свои отношения, но решили развестись.

Мужчина в 2007 году познакомился с телеведущей и моделью Марией Сусини. В 2008 году у них родился первенец, пара назвала свою дочь Индией. В 2009 году в семье вновь произошло пополнение: у влюбленных появились двойняшки Яко и Моро. Арана и Сусини официально зарегистрировали отношения уже после рождения детей. Они сыграли свадьбу в 2012 году.

Звезда «Дикого ангела» продолжает публиковать в соцсетях фото с Сунини и общими детьми. Он подчеркивал под постами, что для него нет ничего дороже и важнее семьи.

Ранее Наталия Орейро ответила на слухи о романе с Факундо Араной из «Дикого ангела».