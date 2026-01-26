На фестивале независимого кино «Сандэнс 2026» в городе Парк-Сити, штат Юта, собралось множество звезд, от Дженны Ортеги до Алека Болдуина, чтобы представить новые фильмы со своим участием. В рамках показов и специальных мероприятий в свет вышли Ченнинг Татум, Патрик Шварценеггер, Тайка Вайтити, Меган Маркл, Миа Васиковска и многие другие.
Знаменитости демонстрировали уютные образы, лишь Оливия Уайлд появилась на публике в кружевном платье с открытыми плечами, а Александр Скарсгард удивил тем, что вышел в свет в пальто и шлепанцах.
Натали Портман и Дженна Ортега представили на «Сандэнсе» фильм «Галеристка» — черную комедию об изнанке бизнеса по продаже произведений искусства. Ченнинг Татум приехал на кинофестиваль с драмой «Жозефина», где сыграл отца девочки с ПТСР.
Одной из самых звездных премьер киносмотра стала комедия Оливии Уайлд «Приглашение» с Эдвардом Нортоном и Сетом Рогеном. А Тайка Вайтити представил комедию «Осторожно, Фтука!», где исполнил главные роли вместе с Мией Васиковска.
Меган Маркл и принц Гарри приехали на кинофестиваль в качестве продюсеров. Супруги представляли документальный фильм «Королевы печенья», посвященный девочкам-скаутам, продающим сладости.
Кинофестиваль «Сандэнс 2026» проходит с 22 января по 1 февраля в городе Парк-Сити.