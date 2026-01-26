Ричмонд
Портман, Маркл, Татум и другие звезды на фестивале «Сандэнс 2026»

Натали Портман, Оливия Уайлд, Ченнинг Татум, Дженна Ортега, Меган Маркл и другие знаменитости посетили независимый киносмотр в штате Юта. Смотрите фоторепортаж Кино Mail
Эдвард Нортон, Оливия Уайлд, Сет Роген
Эдвард Нортон, Оливия Уайлд, Сет РогенИсточник: Legion-Media.ru

На фестивале независимого кино «Сандэнс 2026» в городе Парк-Сити, штат Юта, собралось множество звезд, от Дженны Ортеги до Алека Болдуина, чтобы представить новые фильмы со своим участием. В рамках показов и специальных мероприятий в свет вышли Ченнинг Татум, Патрик Шварценеггер, Тайка Вайтити, Меган МарклМиа Васиковска и многие другие.

Знаменитости демонстрировали уютные образы, лишь Оливия Уайлд появилась на публике в кружевном платье с открытыми плечами, а Александр Скарсгард удивил тем, что вышел в свет в пальто и шлепанцах.

Натали Портман
Натали ПортманИсточник: Legion-Media.ru
Дженна Ортега
Дженна ОртегаИсточник: Legion-Media.ru
Оливия Уайлд
Оливия УайлдИсточник: Legion-Media.ru

Натали Портман и Дженна Ортега представили на «Сандэнсе» фильм «Галеристка» — черную комедию об изнанке бизнеса по продаже произведений искусства. Ченнинг Татум приехал на кинофестиваль с драмой «Жозефина», где сыграл отца девочки с ПТСР.

Ченнинг Татум
Ченнинг ТатумИсточник: Legion-Media.ru
Александр Скарсгард
Александр СкарсгардИсточник: Legion-Media.ru
Миа Васиковска
Миа ВасиковскаИсточник: Legion-Media.ru

Одной из самых звездных премьер киносмотра стала комедия Оливии Уайлд «Приглашение» с Эдвардом Нортоном и Сетом Рогеном.  А Тайка Вайтити представил комедию «Осторожно, Фтука!», где исполнил главные роли вместе с Мией Васиковска.

Тайка Вайтити
Тайка ВайтитиИсточник: Legion-Media.ru

Меган Маркл и принц Гарри приехали на кинофестиваль в качестве продюсеров. Супруги представляли документальный фильм «Королевы печенья», посвященный девочкам-скаутам, продающим сладости.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц ГарриИсточник: Legion-Media.ru
Алек Болдуин
Алек БолдуинИсточник: Legion-Media.ru
Патрик Шварценеггер
Патрик ШварценеггерИсточник: Legion-Media.ru

Кинофестиваль «Сандэнс 2026» проходит с 22 января по 1 февраля в городе Парк-Сити.