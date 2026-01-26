Ричмонд
Уехавшая из России дочь Машкова ответила на обвинения в предательстве

Актриса Машкова ответила, что не считает себя предательницей в ответ на критику
Мария Машкова
Мария МашковаИсточник: Кино Mail

Актриса Мария Машкова обратилась к своим российским поклонницам, которые продолжают выражать разочарование в ее адрес в социальных сетях.

«Вот смотрю и думаю: почему ко мне на страничку в запрещенной сети до сих пор заходят мои разочарованные поклонницы времен русских сериалов? Я долго думала, писать это, когда уже все сказано… А вдруг это просто боты… Но я все же решилась», — начала знаменитость.

Знаменитость привела в пример комментарии, которые ей пишут в соцсетях: «Предательница! А я так ее любила в сериале “Бедная Лиза”!»; «А какая же она была миленькая в “Маленькой принцессе”, а теперь…»

Таким образом актриса дала понять, что интернет-пользователи осуждают ее за критику СВО. Она напомнила, что все упомянутые проекты снимались в Украине, и параллельно с трансляцией на российских каналах шли в украинском эфире.

«Дорогие русские женщины! Все эти проекты снимались в Украине. В каждом из этих проектов меня окружают на 90% именно украинские люди. Прекрасные, добрые люди», — подчеркнула Машкова.

Ранее Мария Машкова посадила 15-летнюю дочь за руль.