Ксения Раппопорт присоединилась к тренду «мой 2016 год» и показала в личном блоге архивные фото. 51-летняя актриса поделилась снимками, сделанными на театральной сцене, в гримерках и на съемочных площадках. На кадрах звезда предстала в различных образах.
Кроме того, Раппопрот показала редкие фото со своими дочерями — Аглаей Тарасовой и Софией Колокольниковой. Снимки тоже были сделаны в 2016-м.
Старшая дочь артистки отреагировала на кадры и оставила под публикацией эмодзи в виде красного сердечка. «Ну ващеее», — эмоционально написал коллега Данила Козловский.
«Прекрасная, дорогая, любимая, важная», — отметила Любовь Толкалина.
Поклонники тоже присоединились обсуждать архивные кадры актрисы с ее семьей.
«Ксения, вы невероятная женщина и потрясающая актриса. Спасибо», «Лучшая! Потрясающая! Любимая», «Абсолютная красавица», «Во всех ты, душечка, нарядах хороша», «Красота и благородство. Необыкновенная», «Любим вас», «Вы не меняетесь вообще! Я вами восхищаюсь».
Напомним, Ксения Раппопорт родила Аглаю Тарасову в отношениях с бизнесменом Виктором Тарасовым. Позже актриса встречалась с коллегой Юрием Колокольниковым, от которого в 2011 году родила Софию. Спустя три года после этого звезды расстались.
Недавно Ксения Раппопорт вместе с дочерями поддержала бывшего возлюбленного на премьера фильма «Левша».