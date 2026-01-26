Напомним, Ксения Раппопорт родила Аглаю Тарасову в отношениях с бизнесменом Виктором Тарасовым. Позже актриса встречалась с коллегой Юрием Колокольниковым, от которого в 2011 году родила Софию. Спустя три года после этого звезды расстались.