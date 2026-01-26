Скарлетт Йоханссон присоединилась к масштабной кампании, проходящей под лозунгом «Воровство — это не инновация».
Участники движения требуют от технологических гигантов перестать использовать защищенные авторским правом произведения искусства для обучения нейросетей. Инициативу против недобросовестного использования ИИ поддержали около 700 представителей индустрии развлечений, в том числе Кейт Бланшетт, Джозеф Гордон-Левитт и создатель сериала «Во все тяжкие» Винс Гиллиган.
Участники кампании обвиняют корпорации в «воровстве» и настаивают на соблюдении этических принципов при работе с художественным контентом. Благодаря широкой поддержке СМИ движение стремительно набирает популярность.
При этом его представители подчеркивают, что не выступают против искусственного интеллекта как такового, а лишь требуют развивать технологии без нарушения авторских прав.
Поддержка Скарлетт Йоханссон этого движения особенно примечательна на фоне ее предыдущих отношений с создателями ИИ. В 2024 году звезда фильма «Она» собиралась подать судебный иск против компании OpenAI из-за голосового помощника ChatGPT, который звучал как ее собственный голос.
