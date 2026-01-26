Олеся Железняк рассказала о работе с Тиграном Кеосаяном

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Актриса Олеся Железняк, сыгравшая в последнем фильме Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча», рассказала в интервью РИА Новости, что работа с режиссером была для нее настоящим праздником.
«Спасибо большое Тиграну, что он меня пригласил на этот проект. У меня был и дебют в кино в его фильме “Ландыш серебристый”. Про Тиграна невозможно говорить “был”, он есть. Человек с потрясающим чувством юмора, жизнерадостный. Съемки в “Семи днях Петра Семеныча” — это был праздник какой-то», — поделилась актриса.
Она рассказала, что для роли Рузанны режиссер попросил ее «говорить с адлерским акцентом».
«Прислал мне запись своей тети, чтобы я переняла этот акцент. Я послушала. А потом он сделал мне комплимент, сказал, что говорю, как настоящая армянка из Адлера», — вспоминает Железняк.
Кеосаян скончался 26 октября 2025 года. Четвертого января ему могло бы исполниться 60 лет.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1999-м Кеосаян снял фильм «Президент и его внучка», который получил специальный приз жюри фестиваля «Кинотавр-2001». В его фильмографии также картины «Мужская работа», «Ландыш серебристый», «Ялта-45», «Три товарища», «Заяц над бездной», «Мираж».