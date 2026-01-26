Ричмонд
Имущество актера из сериала «Папины дочки» объявили в розыск

Михаил Казаков задолжал по кредитам, следует из судебных и других материалов
Михаил Казаков
Михаил КазаковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Имущество актера Михаила Казакова, имеющего задолженность по кредитным платежам на сумму свыше 1,4 млн рублей, объявлено в розыск. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, в материалах указано, что Казаков объявлен в розыск специализированным подразделением Федеральной службы судебных приставов, созданным для поиска скрывающихся должников и их активов. Объектом розыска является имущество должника, при этом о чем именно идет речь, не указано.

Кроме того, в материалах указано, что Казаков имеет неоплаченную задолженность почти на 2 млн рублей, из них более 1,4 млн рублей касаются неоплаченных кредитов.

Казаков сыграл роль Полежайкина в сериале «Папины дочки».