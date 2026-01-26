Светлана Иванова показала свою 14-летнюю дочь от известного режиссера

Звезда «Триггера» Светлана Иванова показала свою повзрослевшую дочь от режиссера Джаника Файзиева. Актриса поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с 14-летия Полины. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Знаменитость посвятила имениннице трогательный пост в соцсети.
«14 лет назад поменяла живот на очень классную девчонку! Люблю больше жизни, горжусь, верю в тебя бесконечно, счастлива быть твоей мамой. Пошли за паспортом! Йо», — написала артистка.
Знаменитость воспитывает двоих детей от Файзиева: помимо Полины, они растят семилетнюю Миру. Пара познакомилась на съемках фильма «Август. Восьмого», а через четыре года об их романе стало известно поклонникам. Звезда отмечала в интервью Юлии Меньшовой, что ее не пугал собственный статус, но она переживала за возлюбленного и его близких, которым принесло боль публичное обсуждение их семейной ситуации. Продюсер на тот момент был женат на актрисе Лине Эспли и растил двоих детей.
