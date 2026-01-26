Светлана Иванова показала свою 14-летнюю дочь от известного режиссера

Знаменитость воспитывает двоих детей от Файзиева: помимо Полины, они растят семилетнюю Миру. Пара познакомилась на съемках фильма «Август. Восьмого», а через четыре года об их романе стало известно поклонникам. Звезда отмечала в интервью Юлии Меньшовой, что ее не пугал собственный статус, но она переживала за возлюбленного и его близких, которым принесло боль публичное обсуждение их семейной ситуации. Продюсер на тот момент был женат на актрисе Лине Эспли и растил двоих детей.